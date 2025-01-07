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娛樂

擊敗勁敵妮歌潔曼琦溫絲莉 法蘭達杜利斯封后 獎獻《中央車站》星媽

【明報專訊】巴西女星法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）憑《I'm Still Here》獲頒戲劇類影后，「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）則以《非常男人》（A Different Man，暫譯）贏得喜劇或音樂類影帝，兩者均被視為爆冷。法蘭達的對手包括4名金像影后及女配角，分別是《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《Lee》琦溫絲莉（Kate Winslet）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及《隔壁的房間》狄達絲雲頓（Tilda Swinton），法蘭達在強敵環伺下，首次入圍即得獎，難怪令人感到意外。

《I'm Still Here》由《中央車站》和路達沙利斯（Walter Salles）執導，根據真人真事改編，以1970年代巴西獨裁軍政府時期的一段黑暗歷史為背景，講述前國會議員被捕後失蹤，其妻25年後才獲得丈夫的死亡證。

《中央車站》女主角費蘭達蒙德尼高（Fernanda Montenegro）正是法蘭達杜利斯的媽媽，法蘭達致謝時表示把獎項獻給母親；事實上，費蘭達不單在《I'm Still Here》扮演法蘭達角色的晚年，25年前更憑《中央車站》提名金球獎同一獎項，當年空手而回，如今女承母業，「足以證明藝術可以透過生命傳承」。

沙巴遜史丹叫兩飛稱帝

沙巴遜史丹去年憑《非常男人》贏得柏林影展銀熊獎，如今再奪金球獎影帝，演技備受肯定。電影講述患有神經纖維瘤病導致毁容的演員，接受手術後回復正常外觀，卻得不到心儀女劇作家青睞，後者其後愛上另一名神經纖維瘤病人，令他大受打擊，精神陷於崩潰。

沙巴遜特別鳴謝此片導演艾朗森伯格（Aaron Schimberg）及現實中患有神經纖維瘤病的演員阿當皮爾遜（Adam Pearson），「多謝你們相信我」；又呼籲世人是時候停止對殘疾和毁容者的歧視，「鼓勵你們（和孩子）多接觸，以及分享這些具包容的故事，令彼此關係逐漸變得正常」。沙巴遜今屆「叫兩飛」，在《飛黃騰達》扮演美國候任總統特朗普，獲戲劇類電影最佳男主角提名，最終不敵《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）。

（第82屆金球獎頒獎禮）

相關字詞﹕飛黃騰達 沙巴遜史丹 費蘭達蒙德尼高 法蘭達杜利斯

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