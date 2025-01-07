艾恩布迪稱帝 感激父母女友支持

艾恩布迪擊敗《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）、《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig），首次贏得金球獎影帝，他致謝時表示，曾經以為自己不會再有機會踏足頒獎台；又稱新片劇情跟他的家庭背景相似，「我的祖父母和媽媽經歷戰爭的痛苦和犧牲，才來到這個國家，我欠他們太多，希望大家都能珍惜眼前幸福」。艾恩亦含淚感謝「漂亮又能幹」的女友佐珍娜卓曼（Georgina Chapman），後者的前夫是因性侵罪成入獄的電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein），「你（佐珍娜）的慷慨、堅強、創意，每天都在提醒我該如何做人，如果沒有你，我今天將不會站在這裏」。

（第82屆金球獎頒獎禮）