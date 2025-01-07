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娛樂

艾恩布迪稱帝 感激父母女友支持

【明報專訊】畢迪高比（Brady Corbet）去年憑《粗獷派建築師》（The Brutalist）在威尼斯影展奪最佳導演，該片由《鋼琴戰曲》金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）主演，角逐金球7獎，最終捧走戲劇類最佳電影、導演和男主角合共3項大獎；故事講述艾恩布迪飾演的猶太裔建築師，逃過二戰納粹種族清洗，到美國尋夢卻碰壁，直至遇到一名神秘富商，生命從此改變。

艾恩布迪擊敗《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）、《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）及《Queer》丹尼爾基克（Daniel Craig），首次贏得金球獎影帝，他致謝時表示，曾經以為自己不會再有機會踏足頒獎台；又稱新片劇情跟他的家庭背景相似，「我的祖父母和媽媽經歷戰爭的痛苦和犧牲，才來到這個國家，我欠他們太多，希望大家都能珍惜眼前幸福」。艾恩亦含淚感謝「漂亮又能幹」的女友佐珍娜卓曼（Georgina Chapman），後者的前夫是因性侵罪成入獄的電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein），「你（佐珍娜）的慷慨、堅強、創意，每天都在提醒我該如何做人，如果沒有你，我今天將不會站在這裏」。

（第82屆金球獎頒獎禮）

相關字詞﹕金球獎 佐珍娜卓曼 韋斯汀（Harvey Weinstein） 粗獷派建築師 艾恩布迪

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