《毒王女人夢》奪4金球大贏家 奧斯卡行情看漲 《完美物質》狄美摩亞入行45年首封后

《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導的《毒王女人夢》，由《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）與跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）合演，講述資歷過高但薪酬過低的律師，收到墨西哥毒梟聘約，協助他進行變性手術。去年在康城影展先拔頭籌，贏得評審團獎，4名女主角齊封影后，再囊括金球獎音樂或喜劇類最佳電影、導演、劇本、女主角、女配角、外語片、配樂及歌曲等10項提名。

素兒膺女配 占士金馬倫道賀

《毒王女人夢》昨獲頒最佳電影、非英語電影及歌曲獎之餘，飾演女律師的素兒莎丹娜擊敗同片拍檔莎蓮娜高美斯、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）、《教宗選戰》伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）、《魔法壞女巫》亞莉安娜（Ariana Grande）及《粗獷派建築師》菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones），首度提名即贏得最佳女配角，致謝時開她玩笑說：「我的腎上腺素正在急升。」並感謝家人支持，「我的媽媽、姊妹、老公和兒子都在這裏，我愛你們，成為我的一切」。

素兒莎丹娜事後接受美媒訪問，表示收到《阿凡達》系列導演占士金馬倫（James Cameron）的祝賀短訊：「他正在新西蘭趕拍第3集《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）並忙於剪片，我們合作多年，他一直相信我（可以得獎）。」

狄美曾是最高片酬女星

比素兒還要早20年入行的狄美摩亞，過去憑《人鬼情未了》及《你的生命我的決定》兩度入圍金球獎，均空手而回，新片《完美物質》亦打定輸數，結果力壓《毒王女人夢》卡娜加斯康、《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《挑戰者》辛蒂雅（Zendaya）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）及《狂母夜》愛美雅當絲（Amy Adams），首度獲頒音樂或喜劇類最佳女主角，難怪她上台領獎頻呼「非常震驚」。

狄美摩亞致謝時稱，30年前曾有監製跟她說：「你只是商業電影演員，拍戲可以賺很多錢，但演技不會被接受。隨着時間過去，這個想法一直在蠶食我，並深信不疑。」直至《血色攞命花》導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat）把一個瘋狂又大膽的劇本放到她的辦公室桌面，正值事業低潮的她毫不猶豫接拍，終憑《完美物質》東山再起。

《完美物質》講述狄美摩亞飾演荷李活明星，淪落到電視台當健美操小姐，更因年老色衰被迫退休，心有不甘的她孤注一擲接受神奇回春療程，令她變得更年輕貌美的條件只有一個：每星期與另一個新的自己輪流交替出現，然而人性醜惡使事情變得一發不可收拾。

狄美摩亞在上世紀八九十年代走紅，拍過《天使狂奔》、《人鬼情未了》、《義海雄風》、《叛逆性騷擾》、《伴我雄心》等名作，1990年代中更以當時破女星紀錄的片酬1250萬美元（約9750萬港元）接拍《脫衣舞孃》，但劣評如潮，隨着年齡漸長，更難得到可以發揮的角色。

（第82屆金球獎頒獎禮）