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娛樂

《阿諾拉》失落NSFC最佳電影 高文杜明高稱帝

【明報專訊】第59屆美國國家電影評論學會（NSFC）前日公布得獎名單，講述教導所受虐少年的《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）獲頒最佳電影及攝影獎，《一任無知到天明》印度女導演柏耶嘉柏迪婭（Payal Kapadia）執導、講述3名不同年紀及性格印度女性在醫院工作的《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light）連奪最佳導演和非英語片，《社交網絡》男星謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）自編自導的《A Real Pain》包辦最佳劇本及男配角（基倫高堅）。最佳男女主角分別是《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）的高文杜明高（Colman Domingo）和《Hard Truths》瑪麗安尚百迪斯（Marianne Jean-Baptiste）。

NSFC每獎均設冠亞季軍，被視為今屆奧斯卡和金球獎熱門的《阿諾拉》，無論在最佳電影、女主角（美琪麥迪遜）、導演及劇本（辛貝克）都只得第2或3名。NSFC創辦於1966年，由超過60名來自美國各地的影評人組成，近年得獎電影《浪跡天地》、《上流寄生族》等都能在同一屆奧斯卡取得佳績，因此被視為金像獎的風向計。

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