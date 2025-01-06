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娛樂

【娛樂場】《麻辣商驕》 佘詩曼再演女強人爆金句

【明報專訊】視后佘詩曼主演內地劇《今天的她們》去年曾傳安排在翡翠台播出，最後未有成事。現定檔今晚接《說英雄誰是英雄》時段播出，改名《麻辣商驕》。劇集由杜曉雨執導、秦雯任總編劇，除佘詩曼，其他演員包括宋軼、李純、張國立、張超、和王仁君等，原版24集，無綫濃縮為16集。《麻辣商驕》之前在內地首播時，騰訊視頻累計有效播放量2.63億，逾2.4萬熱度。

成都實景拍攝 曬傳統四川菜

劇情聚焦3名性格不同的女主角，迎來愛情、事業與理想的重大轉變，藉此道出職場、戀愛與婚姻的艱辛和困境之餘，亦是一個關於3名「不打不相識」的新時代女性，如何打破常規、共同進退。以被封「美食之都」的成都，傳承和守護傳統四川菜為切入點，《麻辣商驕》不但在成都實景拍攝，還穿插不少美味川菜特寫鏡頭，包括經典名菜紅燒牛頭方、肝膏湯等，配合冷帥大廚陳東（張超飾）精湛的刀功和廚藝，讓畫面更吸引。

「北漂青年」路真真（宋軼飾）離開故鄉成都到北京追逐工作與愛情，愛情事業兩得意。路真真性格火辣的閨蜜顧漫婷（李純飾）選擇留守成都老家，協助川菜名廚父親顧大鵬（張國立飾）經營老字號川白樓飯店。路真真與顧漫婷在各自生活軌道上前行，因餐飲界企業家梁清然（佘詩曼飾）出現發生變故。梁清然先挖角路真真的男友劉思源（王仁君飾）到成都工作，再惡意收購經營不善、面臨倒閉的川白樓，眾人為了川白樓的生死存亡而變奏出天翻地覆的局面。

佘再現霸氣成「Man姐2.0」

佘詩曼前年於無綫劇《新聞女王》演女強人「Man姐」大受好評，形象深入民心，今次《麻辣商驕》再飾演商界女強人，成為劇集看點之一。佘詩曼飾演獨立自主的餐飲界女強人梁清然，面對生活及工作上各種挑戰和困難，均能自信又果斷地應付，霸氣與能幹度堪稱「Man姐2.0」。除角色人設，劇中造型亦千變萬化，one length及肩髮型配以剛柔並重的女強人裝束，相當搶鏡。

佘詩曼劇中字字珠璣的台辭，爆出不少罵人金句，例如：「人的能力本來就存在高低之分，如果你覺得沒有得到我百分之百信任，原因只有一個，你技不如人」、「分手後女人不哭成水泡眼，是不是代表對男人不尊重？」等。除佘詩曼，憑經典劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》紅遍亞洲的張國立，飾演顧漫婷的名廚父親，演技毋庸置疑。曾出演人氣古裝劇《慶餘年》的宋軼和李純，同是內地實力女演員，二人分別於中央戲劇學院表演系及北京電影學院表演系畢業，演技同受肯定。

《麻辣商驕》

1月6日起逢周一至周五 晚9時30分 翡翠台播映

相關字詞﹕娛樂場：《麻辣商驕》

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