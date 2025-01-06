對戰「魔筋斌叔」全程捱打 「Baby Face」自詡男子漢吸引梁敏巧

ERROR成員郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）現身撐YouTuber Andy哥，曾在無綫節目自稱墮婚介公司騙局的「Baby Face」（黃駿濠），其女神《東張西望》主持梁敏巧未有現身，另一女神薛影儀（阿儀）一身斯文造型亮相，稱不是來支持「Baby Face」，更說不要將他們的合照放上網。

「Baby Face」對戰「魔筋斌叔」，觀眾大叫他傾慕的梁敏巧名字打氣，不過未有提高勝算，全程捱打，慘被打倒跌低兩次，最終拳證基於安全理由終止比賽，判「魔筋斌叔」獲勝。「Baby Face」表示站在台上已很勇敢，公開向梁敏巧早前受訪為他加油道謝，表示輸是意料之內，在不足一個月時間盡量操弗，已盡力，雖狂被打面，沒有整花其baby face，「覺得好似『還原靚靚拳』咁，塊面仲瘦咗，其實我企得番起身，想繼續打落去，相信表現到男子漢一面，會增加識女仔機會」。

透露有機會拍戲進運娛樂圈

可覺得表現能吸引到女神梁敏巧眼球？「Baby Face」說：「佢鍾意嘅男神彭于晏打搏擊，我覺得搏擊的精神是吃得起拳頭，依然企得番起身，表現男子漢精神，覺得自己正正表現到，她對我的印象會有提升。」他表示梁敏巧已透過訪問對他表達關心，相信是因工作來不到。為何在台上只多謝梁敏巧，不多謝阿儀？他稱阿儀想低調，私下已多謝對方，又透露未來可能會拍戲，正洽談中。是否想入娛樂圈與梁敏巧更親近？他說：「唔好講到咁白啦！大家都知。」

記者：林祖傑