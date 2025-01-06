陳山聰催蜜運胡定欣快請飲 陳瀅否認新戀情 稱「蜜照男」是好友

胡定欣拍拖不忘運動

陳山聰表示新一年有新目標，想花更多時間練跑，是否想重組「Crazy Runner」？他說：「其實我們一向都有跑，只是夾唔啱時間，『Crazy Runner』不止是個名，而是精神，我覺得精神緊要過一切，未能一齊跑，各自運動，保持這個精神就OK。」

成員之一的胡定欣拍拖後是否很少跑步？陳山聰說：「要甜蜜吓啦，她好努力運動，甜蜜得來都要運動，我們有食過飯。（有向她催婚？）催緊啦！新年新願望，叫她快啲請飲。」

朱敏瀚稱未有與陳曉華練跑

陳瀅剛從溫哥華探親回港，假期都是飲飲食食，沒時間運動，熱身時因太耐沒有運用肌肉，很痠痛，被朱敏瀚取笑，「去了兩個禮拜，沒有肥到，2025年新目標，做個健康的人，決定食得健康一點，多運動，早睡早起」。朱敏瀚表示只睡了兩小時，平時有練跑，應付到兩公里賽，強調沒有相約緋聞女友陳曉華練跑。陳瀅說曾跟陳曉華打網球，覺得對方很有運動細胞。陳瀅早前到沖繩出席友人婚禮，與男子頭貼頭合照疑有新戀情，她否認拍拖，解釋對方只是好朋友，並有另一半。

記者：林祖傑