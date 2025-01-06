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娛樂

林襄首玩港綜藝 陳靜讚有禮貌 高海寧努力掙錢買樓無暇談情

【明報專訊】高海寧、陳靜、郭珮文和台灣啦啦隊女神林襄為宣傳主演賀歲片《麻雀女王追男仔》，前晚錄影無綫遊戲節目《大師兄新春感謝祭》。林襄首次參與香港遊戲節目，稱不介意濕身和被掟忌廉。陳靜視拍檔林襄為妹妹，大讚對方是好女孩和很有禮貌。高海寧在深圳拍新劇《夫妻的博弈》近3個月，稱很享受現在搏殺期，努力掙錢，希望儲多點錢買樓，有朋友想介紹男仔給她認識，通通被婉拒。

記者：柯美

陳靜、林襄與高海寧等以「麻雀女王追男仔隊」對戰蕭正楠、吳若希、朱敏瀚等「奔跑吧！勇敢的女人們隊」，高海寧與陳靜玩「落大閘」時投入趴地，懶理女神形象。

陳靜參演3部電影全部煞科，農曆新年忙於宣傳賀歲片《麻雀女王追男仔》，以及與姜皓文合演的《哈哈哈新年喜戲》，落力謝票，未能休息，希望大家支持不同賀歲片。她在《麻雀女王追男仔》與林襄有不少對手戲，表示戲內戲外都視對方為小妹妹。很照顧她，「林襄是好女孩，又有禮貌」。

林襄不知台跨年騷發生奪命意外

參與很多台灣綜藝節目的林襄首次上香港綜藝節目，事前聽工作人員略為講解遊戲玩法，表示看過《獎門人》，最想玩「開口中」，「不介意被掟忌廉，亦不介意濕身」。

日前林襄在台北參與除夕倒數騷《台北最HIGH新年城跨年晚會》，事後爆出有男工人在搭建舞台時從高架上墮地身亡，死者是樂團救贖方舟主唱阿利克，消息令人震驚。林襄被問到此事時，吃驚說：「真的嗎？我未看新聞。」

高海寧在深圳拍劇集《夫妻的博弈》，3個月沒回港，錄影完遊戲節目，即到深圳繼續開工，透露新劇本月中回港拍攝，農曆新年也要開工，沒假放，其間伙堪輿學家蘇民峰到洛杉磯登台，將多逗留兩天休息。

高呻多小毛病 想請蘇民峰指點

會否趁機請蘇民峰指點迷津？高海寧說：「想向師傅請教如何保持事業運暢旺、更多財運和身體可以好一些，身體經常出現小毛病，長期流鼻水又濕疹上眼，現在還有點胃痛。」

至於愛情運，高海寧無意問，笑言沒時間，「每日都在工作，好享受現在的生活，目前先努力掙錢，珍惜事業運，所以朋友想介紹男仔給我認識，我都說唔要住」。

高海寧表示2024年是豐盛年，有不同挑戰和突破，劇集《新聞女王》為她帶來3個女配角獎，開心獲認同。會否買禮物獎勵自己？高海寧說：「想買樓，但要儲多一點錢，包包沒興趣，都沒時間用，反而會買珠寶和手表，可以保值。」經常到內地工作的她未有計劃在內地置業。

相關字詞﹕大師兄新春感謝祭 麻雀女王追男仔 林襄 陳靜 高海寧

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