明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張天賦身體欠佳 澳門尾場騷延期

MC張天賦身體欠佳 忍痛取消今晚澳門演唱會尾場

【明報專訊】張天賦（MC）原本橫跨兩周末在澳門舉行5場《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會，前晚第4場演出時，抱病的他在狀態欠佳下演出，昨晚原本舉行尾場，開騷前大會宣布演唱會取消，延期舉行。

MC昨日特意到會場外，親自向觀眾道歉，戴口罩的他透露幾次綵排後，發現真的撐不住，「唞氣個肺都好痛，觀眾可保留票據，演唱會要改期，唔好意思，抱歉！」他離開時，歌迷大叫加油，表示會等待偶像康復再捧場。

大會昨晚發出演唱會取消通告，「MC於2024年年末及1月4日完成四場演唱會後，日前感到身體不適，求診後應醫生建議需要徹底休息。MC張天賦先生本人極其希望能按原訂計劃上台演出，然而由於其身體狀况欠佳，同時為保護歌手個人身體健康，確保能為所有入場觀眾提供優質表演，主辦單位及藝人經紀公司經多番深入商議後，決定忍痛取消《This is MC 2 LIVE IN MACAU》2025年1月5日之場次」。大會表示日內公布安排，對受影響觀眾表達歉意。

抱恙演出 自責未盡歌手本分

MC前晚第4場演出busking環節時，聲音沙啞，鼻音很重，自爆抱恙，「先戴定『頭盔』，好抱歉，因為認為自己冇盡好歌手職責，冇好好keep好自己身體，幾個鐘前超級病，𠵱家都係好渾渾噩噩，但無論如何，會用百二分精神唱歌畀大家聽，你哋嘅歡呼聲會幫我嘅『喇叭』注入能量」。當晚取消了握手環節，完騷前MC再為未能以最好狀態演出道歉，「好耐冇試過咁唔舒服，多謝每名入場觀眾的支持令我捱到！」他唱完演唱會最後一首歌《世一》，體力透支要由工作人員扶回酒店。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕張天賦（MC）

上 / 下一篇新聞