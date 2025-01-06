呂爵安撐林明禎新歌 稱未有計劃合唱

有提議MIRROR拍類似《魷魚遊戲》綜藝節目，Edan表示相信會好刺激，笑言每人預有3次重玩機會，否則好快輸，「玩123木頭人都OK，可能會出茅招推倒前面的人。如果鬥大力，一定不及Stanley（邱士縉）和王智德（Alton）。我好勝心強，應該可捱到最後，最快出局估計是Anson Lo（盧瀚霆），他玩遊戲較隨性」。Edan稱當年拍《MIRROR GO》，姜濤玩遊戲變得很投入和瘋狂，與平日截然不同。

為新歌作曲 未夠班自居唱作人

Edan剛推出親自作曲的新歌《純銀子彈》，表示很久前已想嘗試作曲，碰巧有靈感便成事，希望陸續推出自己創作作品。是否向唱作人進發？他自言沒想太多，未達足夠水平，不夠膽以唱作人自居，「不及Ian（陳卓賢）厲害，他幾年來日積月累創作不少歌曲，看他奪唱作人獎是鼓勵，我未想到幾時能奪此獎」。

《叱咤頒獎禮》賽果現爭議，Edan覺得每年頒獎禮後會出現不同聲音，明白粉絲各有喜歡歌手或偶像，頒獎禮有一套規則，覺得不需要看得太認真，做好自己音樂就夠，「眼見有些歌手沒得獎，仍受樂迷歡迎和喜愛，一個頒獎禮不代表整個樂壇」。

不會邀林到家中拜年

Edan緋聞女友林明禎主唱賀年歌最近上架，他承認有聽過，認為要聽各類音樂和幫忙分享。他與林明禎有否計劃合唱？Edan表現較避忌說：「暫時未有想過crossover，亦未夠分量作歌給對方，自問個人存貨量不足，自私啲講，顧自己先。」農曆新年會否請林明禎到家中拜年？Edan說不會，稱私人事不想回應太多。他的妹妹「小如豬」將兄妹面貼面相上載社交網，Edan解釋純粹新年放新相，避談會不會貼與林明禎合照，推說下次改與媽咪玩面貼面。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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