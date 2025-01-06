稱張敬軒助獲獎傳聞好有趣 演出失準感不快 陳卓賢：責無旁貸

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Ian伙隊友李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）、邱士縉（Stanley）前晚聯同樂隊ROVER、李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠、周殷廷等於主題公園參與《全民減碳大行動演唱會》。陳凱詠與Jer首次合唱《間歇性休眠》，Gin Lee與Jeremy合唱《可惜我們沒有》，為樂迷帶來新鮮感。MIRROR 4子壓軸獻唱團歌《IGNITED》，炒熱全場氣氛。

客人身分出席頒獎禮 無資格評賽果

《叱咤頒獎禮》賽果惹爭議，不少網民戥馮允謙於男歌手及唱作人獎均敗給Ian，屈居銀獎不值。Ian承認有留意報道，大讚馮允謙是值得獲獎的歌手，其他沒有獲獎的歌手，不代表他們不值得有獎，只是暫時未有一個被嘉許的機會，自言獲獎是幸運而已，「每個頒獎禮，只是以客人身分出席，至於應不應該得獎？得到什麼獎？客人都沒有太大資格去評論」。

對於網民質疑張敬軒打人情牌，才令他獲獎之說，Ian覺得好有趣，「如果張敬軒有這個能力，為什麼他不讓自己得獎？我明白大家都有自己的情緒和意見，事實擺在眼前，張敬軒都是客人，不明點樣可以用到人情牌或干涉獎項分配？」

適時給姜濤安慰 擬請隊友食飯

會否因受質疑不開心？Ian表示不開心因當晚唱歌表現不夠好，之前沒有預計會得獎要上台獻唱，「知道得獎一刻，腦袋一片空白，心跳好快，呼吸不到。當然不能以此做藉口，唱得不好自己責無旁貸，要加緊練習，做好自己」。他稱已歸還獎座給張敬軒。

MIRROR隊友姜濤同樣因得獎被質疑，表現不開心，Ian稱有關心對方，曾跟姜濤傾談，「相信他大個仔，會OK，我只在適當時候給姜濤慰問一句半句，他會識得處理」。他表示頒獎禮過去，一切重新開始，回歸正常生活，重申得獎只是幸運，會繼續努力作歌，適當時候請隊友食飯。

Jer藉新歌提醒珍惜身邊人

Jer表示患感冒兩周仍未痊癒，影響前晚表現，訪問時仍有兩聲咳嗽，還傳染了隊友Stanley。他在台上介紹新歌《沒終點的青春》時，有感而發慨嘆人生有很多事不知不覺間錯過，包括陪伴家人，提醒大家要珍惜愛自己的人，不要等失去才後悔。Jer解釋非遇到不開心事，「純粹因歌曲內容令人感動，新一年想提醒大家珍惜身邊人」。Jeremy沒有揀選拿手快歌表演，稱大家已見慣他跳唱，今次難得企定定唱歌。

Gin Lee下個目標開5場紅館騷

Gin Lee奪得新城勁爆女歌手金獎和叱咤樂壇女歌手金獎，取得好成績，已按承諾「找數」，請同事食飯慶功，花5位數字也覺開心和值得。她透露農曆新年計劃請家人旅行，又準備開工利市加碼，期望大家都開心。有沒有信心之後的樂壇頒獎禮同取好成績？Gin Lee表示2025年剛開始，會繼續努力向前。想不想挑戰成「萬年女金」？她認為有難度，會盡力做到最好，「今次奪金，好像完成個人清單上其中一項，下個目標希望開5場紅館騷」。Gin Lee避談感情事，強調暫時未有好消息宣布。

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