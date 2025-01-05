【開箱】日版《無法抗拒的他》 橫濱流星眼神最煞食

敘事方式過於平淡

日劇《無法抗拒的他》上月9日首播，故事講述男主角香坂漣（橫濱流星飾）是個從海外回流日本，於鎌倉藝術大學擔任特別講師的著名藝術家。他在校內遇上雕塑系助教濱崎美羽（南沙良飾），女方曾受情傷，不想再談戀愛，直至遇上阿漣，深陷於他的魅力，想更了解對方，即使再受傷害，也難以抗拒他。

日韓版本差異很大，日劇把故事背景遷至鎌倉，重新設定角色背景，務求更貼近日本文化與感情，展現出日本藝術氛圍，但卻忽略原著的重點，就是現代人注重外表及性愛的寫實部分，日版集中描寫男女主角的心理創傷及內心世界，拍攝手法也比韓版更藝術化，加插舊照片畫面，色調充滿懷舊味道，然而敘事方式過於平淡，相對之下韓版情節更具戲劇性。

人物設定大幅修改

日版主角背景也跟韓版不同，宋江與韓韶禧扮演藝術大學學生，屬於同輩關係；橫濱流星飾演阿漣則是著名藝術家，因為發生某件事，短暫回流日本，並在大學擔任特別講師。南沙良扮演大學助教，受過感情傷害，對人生充滿疑惑，導致藝術生涯停滯不前。

日劇共分8集，每集只有約30分鐘內容，未能深入探討男女主角的內心世界，欠缺感情基礎的鋪排，導致說服力不足。配角戲分更少，韓劇中飾演自小暗戀韓韶禧的「暖男」蔡鍾協，日版變成拉麵店廚師鳴海唯，只用一場戲來描述他為了替南沙良下廚，故意不收工的「暖男」行為，其餘都是旁白交代，鳴海唯自稱想待在女方身邊，怕她被橫濱流星傷害才表白，但他從未獲得南沙良的愛，就已被拒絕了，有關角色對劇情發展可謂毫無作用。

日版牀戲點到即止

韓版最令人印象深刻的是宋江與韓韶禧的唯美牀戲，可惜日版點到即止，難免讓人失望。更重要的是，南沙良的顏值跟韓韶禧相差甚遠，韓版提到宋江被她的長髮吸引，日版橫濱流星並非如此。結果橫濱流星的演技和外表便成為全劇最大看點，他充滿憂鬱的眼神，既感性又性感，他看着南沙良的眼神充滿愛但又害怕愛，演技出色。《無法抗拒的他》是橫濱流星繼《DCU》後，相隔兩年再拍日劇，近年他拍電影為主，累積不少佳作如《流浪之月》、《最後的怒放》及《正體》等，這次回歸拍劇，令人感受到他的演技大有進步。