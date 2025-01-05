《正體》藍絲帶最多提名 吉岡里帆山田杏奈「內訌」

除了《正體》及《A Girl Named Ann》外，最佳電影候選作品包括《危險刑警回來了》、《去唱卡拉OK吧！》、《52赫茲的鯨魚們》、《A Samurai in Time》、《十一人的賊軍》、《長夜盡頭的微光》、《Last Mile》及《Look Back-驀然回首-》。

橫濱流星憑《正體》角逐影帝，競爭對手有《王者天下4：大將軍歸還》山崎賢人、《A Samurai in Time》山口馬木也、《十一人的賊軍》仲野太賀及《棋盤斬》草彅剛，實力平均未知鹿死誰手。

影后亦競爭激烈，候選名單有《Missing》石原里美、《A Girl Named Ann》河合優實、《52赫茲的鯨魚們》杉咲花、《來談談索米》長澤正美及《Last Mile》滿島光。大會將於本月底公開得獎名單，下月中舉行頒獎禮。