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娛樂

《正體》藍絲帶最多提名 吉岡里帆山田杏奈「內訌」

【明報專訊】日本七大報章電影版記者擔任評審的第67屆藍絲帶電影獎，昨日公布提名名單。早前在報知電影獎橫掃最佳電影、男主角（橫濱流星）及女配角（吉岡里帆）的《正體》，角逐藍絲帶最佳電影、導演及男主角之餘，山田杏奈及吉岡里帆同時入圍女配角獎，共獲5項提名領先。緊隨其後的是入江悠執導《A Girl Named Ann》提名最佳電影、導演、女主角及男配角合共4項提名。

除了《正體》及《A Girl Named Ann》外，最佳電影候選作品包括《危險刑警回來了》、《去唱卡拉OK吧！》、《52赫茲的鯨魚們》、《A Samurai in Time》、《十一人的賊軍》、《長夜盡頭的微光》、《Last Mile》及《Look Back-驀然回首-》。

橫濱流星憑《正體》角逐影帝，競爭對手有《王者天下4：大將軍歸還》山崎賢人、《A Samurai in Time》山口馬木也、《十一人的賊軍》仲野太賀及《棋盤斬》草彅剛，實力平均未知鹿死誰手。

影后亦競爭激烈，候選名單有《Missing》石原里美、《A Girl Named Ann》河合優實、《52赫茲的鯨魚們》杉咲花、《來談談索米》長澤正美及《Last Mile》滿島光。大會將於本月底公開得獎名單，下月中舉行頒獎禮。

相關字詞﹕日本電影 正體 橫濱流星 藍絲帶電影獎

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