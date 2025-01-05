BAFTA初選《毒王女人夢》15提名領跑 妮歌潔曼狄美摩亞爭影后 棕櫚泉電影節先拔頭籌

BAFTA電影頒獎禮的提名名單，將於本月15日公布，昨日率先披露25個獎項的初選名單，《流離者之歌》法國導演積克奧迪雅（Jacques Audiard）自編自導、《銀河守護隊3》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）與跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）合演《毒王女人夢》入圍最佳電影、非英語片、導演、改編劇本、女主角、女配角等15個獎項；《西線無戰事》愛德華伯格（Edward Berger）執導、《哈利波特》賴夫費恩斯扮演羅馬教廷樞機團長的《教宗選戰》以14項提名緊隨其後，兩片將在最佳電影、導演、改編劇本等獎項正面對撼。

《狗陣》入圍非英語片

至於狄美摩亞（Demi Moore）主演《完美物質》、艾恩布迪（Adrien Brody）扮演猶太裔建築師的《The Brutalist》，以及添密菲沙洛米飾演美國傳奇歌手卜戴倫（Bob Dylan）的傳記片《A Complete Unknown》各得11項提名，《魔法壞女巫》和《沙丘瀚戰：第二章》亦有10項。

值得一提的是，內地導演管虎新作《狗陣》同樣入圍非英語片，將會跟《毒王女人夢》、伊朗片《菩提樹籽》（暫譯，The Seed of the Sacred Fig）及拉脫維亞動畫《貓貓的奇幻漂流》等爭獎。

妮歌潔曼哭悼亡母

第82屆金球獎頒獎禮將於香港時間明日（6日）早上舉行，每年都搶先一步頒獎的棕櫚泉國際電影節，今屆亦不例外，所有得獎者前日都盛裝出席，算是金球獎前夕的最佳熱身活動，例如《教宗選戰》獲頒最佳整體演出獎，賴夫費恩斯率領伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）等拍檔上台領獎，《毒王女人夢》贏得先鋒獎，莎蓮娜高美斯等一眾女星亦有到場。樂壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）憑《魔法壞女巫》獲頒最佳新星，成為入行以來首個演技獎項，卻不及她在紅地氈遇上偶像妮歌潔曼來得興奮，亞莉安娜先向對方下跪、握手，最後親吻妮歌手背，盡顯仰慕之情。

提起妮歌，她從新劇《Scarpetta》拍檔珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）手上接過國際明星獎，致謝時重提母親Janelle Ann Kidman去年逝世，不禁悲從中來，「早前回家過聖誕節，地方依舊但父母已不在，一切都變得不同。他們給我自由、愛和動力，讓我繼續前進」，說罷忍不住伸手拭淚。