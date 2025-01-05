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娛樂

【娛樂場】姜皓文廖子妤《曾經擁有》 濃厚港片情懷

【明報專訊】姜皓文與廖子妤近年片約不斷，他們早於2017年合演電影《曾經擁有》（前名《電影痴漢》），但該片一直未上映，終於落實周六（11日）開畫。日前姜濤在社交平台分享自己7年前聖誕節的照片，問大家敢不敢把7年前的相放上來。當時廖子妤上載《曾經擁有》與姜皓文的劇照，寫道：「2017年有套港產片拍完消失咗。8年後2025將會重見天日。」《曾經擁有》在2022年亞洲電影大獎學院主辦的「亞洲電影巡迴放映」，首次公開放映。

8年前作品終上映

《曾經擁有》由徐梓耀執導及編劇，姜皓文、廖子妤聯同陳靜、徐浩昌及周國賢演出；姜皓文片中化身電影癡漢，是香港電影狂迷，故事聚焦這個神秘主角，揭示港產片情懷。

電影講述一個鮮為人知的電影狂迷故事，無論是拍攝現場、首映還是宣傳活動，只要跟港產片有關，總能發現吳少金（姜皓文飾）的蹤影，他熟悉製作而且消息靈通，然而卻沒有人知道他的真正身分與目的。電視台編輯細薑（廖子妤飾）懷疑吳少金就是專門敲詐電影公司的神秘影評人，繼而決定揭露這個電影癡漢不為人知的背景來博取收視。

港片狂迷真有其人

電影借吳少金的故事，編寫一封給香港電影的情信，導演徐梓耀表示故事啟發自一名真實的影迷故事，「確實是真有其人，估計香港電影工作者大多都留意到這個人的存在，因為無論是拍攝現場還是宣傳活動，反正跟港產片有關的地方，就總是能夠看見他的蹤影，為什麼他消息那麼靈通？對港產片狂熱的動機是什麼？後來我把這份好奇變成了題材，但除此之外，大部分內容也是虛構的，所以絕對稱不上是真人真事。還有他借出了很多珍貴道具讓我們拍攝這套電影，例如『食神嗰支旗仔』，劇情裏面提及的絕版碟，也是真有其事」。

重現《食神》經典一幕

片中吳少金對港產片的狂熱癡迷，會在細薑面前滔滔不絕分析《賭俠》系列電影，甚至還有姜皓文與廖子妤模仿《食神》中莫文蔚為周星馳擋刀的經典對手戲，廖子妤以爆牙火雞姐造型亮相，形神俱似，成為片中搶眼亮點之一。吳少金的癡迷背後，似乎隱藏着一段複雜而動人的過去。

電影海報呈現滿載懷舊氛圍的場景，兩張破舊的舊式電影院座椅，背後有堆積如山的港產片光碟，牆上貼滿香港電影的海報及劇照，展現了一名典型港產片迷的私人空間，這一設計不僅道出了主角的癡迷，也令觀眾感受到濃厚的港片情懷。有一張古天樂的靚仔造型照出現在電影椅右上方的櫃門上，有揣測他會否以真實身分客串。

《曾經擁有》1月11日香港上映

相關字詞﹕曾經擁有 廖子妤 姜晧文

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