朱敏瀚否認遭無綫棒打鴛鴦 吳若希嘲蕭正楠油膩「畀佢Chok到嘔」

記者：林蘊兒

蕭正楠與吳若希昨日拉大隊到商場宣傳新劇，吳若希說：「劇中蕭正楠扮Chok，令我對『油膩』有新的認知，望着他講對白，我已忍得好辛苦，拍完便衝入廁所嘔。其實我腸胃炎，多謝劇組知我身體不適好遷就我，感覺好溫暖。」蕭正楠形容吳若希當時面青青又病到聲沙，仍然堅持拍攝，十分專業。

蕭：何遠東給我們好大能量

同劇何遠東前日宣布離巢效力16年的無綫。吳若希表示沒有感太可惜，因只要何遠東想回來宣傳，隨時都可以幫手。她稱第一次跟他合作拍劇，感激對方為大家留下美好回憶。蕭正楠認為天下無不散之筵席，不排除將來再有合作機會，他又大讚何遠東，「拍劇時大家都病倒，個個說話都爛聲，靠他撐住，給我們好大能量，有他出現增加不少笑料。我相信他在無綫應該是開心，否則不會留在公司工作那麼多年」。

蕭正楠為迎接家庭新成員，近期忙裝修BB房，又請工人姐姐，親自裝嵌BB牀和工人牀。他四圍取經學湊BB，已報讀產前育嬰班，盼做及格又稱職的爸爸。吳若希自爆幼子出世時，因出現黃疸要照燈兩日，她擔心到似患抑鬱症，慶幸之後見回兒子便沒事，形容子女是她最好的止痛藥。她安慰準爸爸蕭正楠不用太擔心，願意分享育嬰心得。

朱：不介意與陳曉華組熒幕情侶檔

朱敏瀚與陳曉華去年傳秘密拍拖，更傳秘婚及同居，但兩人一直否認。最近傳無綫下令棒打鴛鴦，陳曉華遷出愛巢。朱敏瀚有備而來，回應時先多謝大家關心，形容由傳他和陳曉華結婚、同居到分居，十足追看連續劇一樣，不知下次報道會寫什麼。他說：「我一向跟媽咪同住，我和曉華沒有同居，不是公司或任何人要求我們將感情事低調處理，相信每個藝人都想專注事業發展，稍後應該再有新劇推出要宣傳，亦要飛馬來西亞見粉絲。」他笑言盼公司之後分派工作，讓他與陳曉華同場見大家，一齊回答問題，更不介意組熒幕情侶檔一齊工作掙外快。

關嘉敏入圍無綫頒獎禮「飛躍進步女藝員」10強，她對自己有信心，視陳曉華、陳懿德及陳楨怡為勁敵，如能入到最後5強已開心，她說：「『阿哥』譚輝智說已投我一票，他角逐最佳男新人，我都投他，互相支持。」

關嘉敏：與「阿哥」譚輝智互相支持

關嘉敏獲谷婭溦讚扮王菲和譚輝智很神似，稱是化妝間同事的功勞，也感激李思捷有慧眼，一眼看到她最適合扮誰。谷婭溦有興趣拍劇，之前拍過《愛上我的衰神》，之後有監製找她合作，但跟其他工作撞期未能成事，希望今年有機會參與拍劇。