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娛樂

COLLAR預告成軍3周年送驚喜 Gao提早慶生感動落淚

【明報專訊】女團COLLAR成軍3年推出首張EP《Unit 1201》，昨日在將軍澳的商場舉行簽唱會，大會安排600名粉絲入場支持，加上圍觀的市民有近千人，場面熱鬧。她們除即席跳唱《SSS》及《CALL BACK IN 20》，又跟粉絲大玩遊戲及簽名。大會特別準備生日蛋糕，預祝COLLAR本月12日成軍3周年，以及隊長沈貞巧（Gao）周二（7日）32歲生日；Gao感動落淚，表示生日願望是COLLAR愈行愈好。

記者：林祖傑

COLLAR元旦於叱咤頒獎禮獲「叱咤樂壇組合」銀獎，李芯駖則獲「叱咤樂壇生力軍女歌手」銅獎，問有否慶功？她們表示因要為簽唱會排舞，還未有時間慶功，不過她們成軍3年，今年首次全員食團年飯，邱彥筒（Marf）表示會叫埋幕後團隊來，到時便當慶功。她們又預告成軍3年正日，會向粉絲送上驚喜，叫粉絲密切期待。

生日買六合彩試運氣

問Gao正日生日如何慶祝？她說：「都是跟屋企人食飯及放狗。」她解釋因未試過這麼多人為她慶祝生日，有隊友陪伴，加上見到蛋糕有她與3隻愛犬的造型，因此忍不住喊了出來，她笑道：「生日正日是逾億元獎金的六合彩開彩，我會試吓運氣，請大家集氣祝福我。（中了獎還做不做？）做！COLLAR可以多些資源做大啲。」

Marf在台上玩遊戲母愛大發，受小朋友歡迎，她說：「這個小粉絲在台下已經嗌我個名，真係搞唔掂，我都鍾意小朋友，但不會想擁有，覺得朋友的小朋友最好玩，都是喜歡寵物狗。」陳泳伽（Winka）笑稱會負責生，生完之後給Marf玩。

預告拍攝新團綜

談到新一年工作，她們表示公司已留了一個檔期，應該是拍新團綜，但工作人員未有透露內容。她們希望有更多不同嘗試，可以跟不同前輩合作。叱咤當日有否跟前輩集郵？她們說沒有時間，未有集郵。芯駖表示今個農曆新年會好好享受假期，因之後的工作排得滿滿。

相關字詞﹕沈貞巧（Gao）

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