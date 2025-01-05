明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

邀900姜糖拍新歌《白果》MV 姜濤追平前輩紀錄怕比較

姜濤《白果》MV上演奇幻頒獎禮 邀900粉絲參與拍攝 修改紀錄

【明報專訊】MIRROR成員姜濤日前在叱咤頒獎禮奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」，他在台上慨嘆「唉，又要被人鬧」。他前日推出新歌《白果》及MV，晚上在社交平台撰文分享得獎感受，坦言自知未夠實力，亦不像過去有自信，抱着食白果心態出席，但結果出乎意料。他承認太在意外界某些聲音，怕別人會將他連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」、追平張學友與陳奕迅的紀錄跟樂壇前輩比較。不過他感恩投票給他、不離不棄的粉絲，一直給他力量重拾自信。他感謝大家提點，承諾不會高傲自負，不會妄自菲薄，繼續專注做好音樂。

「自己點評價自己最重要」

姜濤在新歌《白果》剖白出道6年對獎項、頒獎禮的看法和感悟，並找來900名姜糖（粉絲暱稱）一同拍MV，場景是一個頒獎典禮。他去年推出3首歌，但粉絲說不夠，會不會攞不到獎，令他思考是否要出多些歌，符合粉絲對他的期待，但去年出歌的頻率是他覺得舒適的節奏。他認為獎項屬鼓勵性質，得到當然好，沒有也不代表他做的每首歌是白費，自己點評價自己才最重要，正是《白果》想表達的信息。他希望自己可以坦然面對任何結果，人生不是得一個獎項，還有很多不同的東西。

《白果》MV中，部分姜糖戴上面具，姜濤稱每次出席頒獎禮也不能放鬆，相信其他歌手也一樣，多少感到緊張。他認為每個人都希望努力被肯定，是好正常，但除台上獎項，是否還有其他東西可以攞到？MV講一個好抽象的頒獎禮，每個戴面具的粉絲代表各行各業的人，「我哋每次去頒獎禮時，會用面具遮住自己緊張的心情，希望大家可以放低面具，享受每個頒獎禮」，他多謝粉絲參與拍攝。姜濤稱2025年會重新出發，「我好鍾意唱歌、做歌手，2025年我會做好多一系列、大家期待好耐的歌畀大家」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕姜濤 我最喜愛的歌曲 我最喜愛的男歌手 白果 MIRROR成員姜濤

上 / 下一篇新聞