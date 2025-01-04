【開箱】《破．鏡．慾》 揭開宋承憲的欲望和秘密

密室窺視暗黑情慾

宋承憲在《破．鏡．慾》扮演管弦樂團指揮家成鎮，未婚妻是大提琴演奏家秀妍（趙汝貞飾），電影由成鎮看到秀妍錄影片段開始，後者表示：「我要重新考慮一下，應否與成鎮結婚。」她準備獨自前往柏林，然後銷聲匿迹。成鎮感到困惑，秀妍雖然任性，但說走便走，從此音信全無。為了維持管弦樂團運作，成鎮另聘自稱是秀妍師妹的大提琴演奏家美珠（朴智賢飾），填補對方空缺。

其後二人關係愈來愈親密，終於在下雨晚上，酒後被情慾冲昏頭腦，於秀妍準備結婚的愛巢內發生關係。至於失蹤的秀妍，原來身處二人附近，被關在家中密室透過鏡子看着他倆密會。

改編哥倫比亞電影

《破．鏡．慾》改編自2011年上映的哥倫比亞電影《The Hidden Face》，並由《人間中毒》金大又執導，透過「在密室看到未婚夫密會」的設定，拆解戲中主角錯綜複雜的關係，探討人性的欲望和極力隱藏的秘密。

宋承憲飾演的成鎮出身自基層，雖有才華但欠背景，難以在管弦樂界成名，他與「富二代」秀妍訂婚後，即獲未來外母提供經濟及人脈支援，從此當上指揮家，成鎮不想失去成就及機會，過着女尊男卑生活；趙如貞飾演秀妍，生於富裕家庭，凡她想要的都能擁有，具有強大佔有慾，不容許任何人背叛。她為了確認成鎮心意，假扮離家出走，然後躲進密室，卻意外被困；朴智賢扮演美珠，年輕時與秀妍一同學習大提琴，兩人當年在同一密室培育「地下情」，美珠無法接受秀妍拋棄自己，於是趁機把秀妍困在密室。

《人間中毒》班底合作

電影片長115分鐘，宋承憲與朴智賢的全裸牀戲既大膽又搶鏡，事實卻是宋承憲並非首次演三級片，10年前曾跟《黑暗榮耀》林智妍合演《人間中毒》。新片不僅露股演出，更透過深邃的眼神，表露陰險的內心世界，即使明知秀妍被困密室，仍猶豫是否出手相救，突顯角色不為人知的陰暗面。

曾演《財閥家的小兒子》及《財閥×刑警》的朴智賢亦大膽上演裸露戲，勇氣可嘉，她為「懲罰」秀妍而把她困在密室，還故意透過鏡子，讓對方看着未婚夫鬼混，朴智賢表現出色，展現陰深的復仇心。至於被關在密室的趙汝貞，展現時而憤怒時而痛苦的情緒，表現亦甚佳。

上映日期：1月2日