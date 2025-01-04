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娛樂

《魷魚2》導演考慮為T.O.P拍外傳

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季收視報捷，上架首4日已錄得6800萬觀看次數，刷新該平台劇集史上最高開播紀錄。導演黃東赫日前接受美媒The Hollywood Reporter訪問，雖然未有透露第3季結局內情，但他強調「關於李政宰飾演主角成奇勳的故事已經結束，假如我要再拍《魷魚》，可能抽取某個角色製作外傳劇，例如穿著粉紅色制服的蒙面士兵，他們為何在此工作？公餘時間做些什麼等」。

記者特別提及男團BigBang前成員T.O.P扮演吸毒並欠下巨債的饒舌歌手「薩諾斯」，問到會否為他拍外傳劇？導演表示：「可以考慮。」坦承薩諾斯是他最喜歡的角色之一，又說他在第6集遭任時完殺死「是最適當時機」，強調角色雖已離世，但對其他參賽者的影響力仍然存在，觀眾看罷第3季結局自有分曉。早前有韓媒爆料指T.O.P接拍《魷魚2》每集片酬達3億韓圜（約160萬港元），若果報道屬實，6集片酬共收18億韓圜（約960萬港元）相當可觀。未知日後開拍外傳劇，片酬可會加碼？

元志安人氣升接新劇

《魷魚2》熱爆全球，就連昨日在有線頻道MTV上架的美國真人騷《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）第17季，都要改編拍成短劇《松鼠遊戲》並於節目開場時播出，故事講述今季14名參賽者跟其他變裝皇后一起玩「123木頭人」遊戲，幸好落敗者不用遭槍殺，而是被打扮性感的粉紅士兵投擲蛋糕，弄得滿面忌廉，過程相當搞笑。

多得《魷魚2》帶挈，劇中飾演參賽者「世美」的《為你心動》女星元志安人氣急升，獲邀主演有線頻道JTBC新劇《等待京道》，有望與《京城怪物》朴敘俊談情。《等待京道》是浪漫愛情喜劇，講述在20歲相遇並相愛的前度戀人，在人生意想不到的瞬間重逢，由《離婚律師申晟瀚》劉英雅編劇，《歡迎來到王之國》林賢旭執導，預計2月開拍，最快下半年播出。

相關字詞﹕元智安 T.O.P 黃東赫 魷魚遊戲2

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