明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《獅子山下2024》單元「藏」 引發觀眾反思人生

【明報專訊】「百味人生，愛你所愛」是香港電台重頭劇《獅子山下2024》的主旨，藉不同故事提醒大家人情的可貴，要把握當下在百味紛陳的人生中找到愛的意義。周日播映由香港電影金像獎「最佳新晉導演」陳健朗執導的作品、改編自真人真事的單元劇「藏」。

女生被哥哥侵犯投訴無門

陳健朗導演認為《獅子山下》不止呈現「獅子山精神」，更應着墨這片地方的人和事，「在這個城市的氣氛下，他們是怎樣過的呢？這大概是我想參與《獅子山下2024》的原因」。他從朋友聽來一個故事，引發「藏」的誕生，「有個女生年輕時被哥哥侵犯，但當時投訴無門，家人不相信她的話。女生長大後遇上未婚夫，對方得知事件後決心尋找真相。對我來說，這才是該有的『人性』」。他續道：「面對未婚夫查問侵犯事件，眾人各說其詞，真假難辨，這就是我想引發觀眾反思人性之處。」此外，導演今次還大膽嘗試全程用手機拍攝，呈現不一樣的戲劇視覺效果。

邱士縉演技大考驗

MIRROR成員邱士縉（Stanley）和談善言（阿談）應導演邀請演繹故事中的情侶。被問到選角的原因，Stanley笑說：「可能他知道我與阿談本來就認識，直接省卻大家的warm up時間。」

Stanley表示與談善言第一次演情侶，但整個故事氛圍都是沉重、嚴肅的，他們拍劇時不乏互相對罵、對哭等情感爆發的場口，是演技上一大考驗，「導演要求很高，我又很想做好，所以壓力挺大的。但這不是壞事，我很開心有這種感覺，正因導演的高要求，才可推動我演技上的進步」。除了導演外，他謂同劇的劉雅麗也對他提出不少寶貴意見，讓他思考如何更進一步，「那就像一個傳承的關係，作為後輩，我很需要這些意見，十分有幸可以跟前輩合作」。

談善言與劇組反覆研究角色

談善言對導演的高要求亦有同感，拍前與劇組反覆研究角色，「陳健朗導演是一個永遠不會只追求標準水平的人，他向來追求更多、更不同的東西」。她續道：「他是特別認真的人。正式開拍前我們排了幾次戲，也進行了幾次圍讀。他很願意花時間與演員研究角色，甚至角色在故事中的變化。」

參與演出「藏」的演員除了「劇后、劇帝」劉雅麗和歐陽駿，還有新晉演員曾睿彤和張毓軒。劇情講述嘉（談善言飾）打算結婚前將埋藏心底的秘密告訴未婚夫傑（邱士縉飾），向他透露童年受到哥哥侵犯、母親卻置之不理的事，嘉覺得母親重男輕女，令她多年蒙受委屈，故一直與家人關係不好。傑得知此事後大感驚訝，想從嘉母、嘉哥哥身上弄清事情的來龍去脈，可是他們各有自己的說法，嘉母更稱女兒的過去並不單純，使傑心生芥蒂。傑和嘉雖然繼續籌備婚禮，但關係已不似從前。最後傑在結婚一事上作出了最重要的決定。

《獅子山下2024》單元劇「藏」

港台電視31

1月5日晚上8時30分

相關字詞﹕邱士縉（Stanley） 獅子山下2024 陳健朗 談善言（阿談）

上 / 下一篇新聞