【娛樂場】《獅子山下2024》單元「藏」 引發觀眾反思人生

女生被哥哥侵犯投訴無門

陳健朗導演認為《獅子山下》不止呈現「獅子山精神」，更應着墨這片地方的人和事，「在這個城市的氣氛下，他們是怎樣過的呢？這大概是我想參與《獅子山下2024》的原因」。他從朋友聽來一個故事，引發「藏」的誕生，「有個女生年輕時被哥哥侵犯，但當時投訴無門，家人不相信她的話。女生長大後遇上未婚夫，對方得知事件後決心尋找真相。對我來說，這才是該有的『人性』」。他續道：「面對未婚夫查問侵犯事件，眾人各說其詞，真假難辨，這就是我想引發觀眾反思人性之處。」此外，導演今次還大膽嘗試全程用手機拍攝，呈現不一樣的戲劇視覺效果。

邱士縉演技大考驗

MIRROR成員邱士縉（Stanley）和談善言（阿談）應導演邀請演繹故事中的情侶。被問到選角的原因，Stanley笑說：「可能他知道我與阿談本來就認識，直接省卻大家的warm up時間。」

Stanley表示與談善言第一次演情侶，但整個故事氛圍都是沉重、嚴肅的，他們拍劇時不乏互相對罵、對哭等情感爆發的場口，是演技上一大考驗，「導演要求很高，我又很想做好，所以壓力挺大的。但這不是壞事，我很開心有這種感覺，正因導演的高要求，才可推動我演技上的進步」。除了導演外，他謂同劇的劉雅麗也對他提出不少寶貴意見，讓他思考如何更進一步，「那就像一個傳承的關係，作為後輩，我很需要這些意見，十分有幸可以跟前輩合作」。

談善言與劇組反覆研究角色

談善言對導演的高要求亦有同感，拍前與劇組反覆研究角色，「陳健朗導演是一個永遠不會只追求標準水平的人，他向來追求更多、更不同的東西」。她續道：「他是特別認真的人。正式開拍前我們排了幾次戲，也進行了幾次圍讀。他很願意花時間與演員研究角色，甚至角色在故事中的變化。」

參與演出「藏」的演員除了「劇后、劇帝」劉雅麗和歐陽駿，還有新晉演員曾睿彤和張毓軒。劇情講述嘉（談善言飾）打算結婚前將埋藏心底的秘密告訴未婚夫傑（邱士縉飾），向他透露童年受到哥哥侵犯、母親卻置之不理的事，嘉覺得母親重男輕女，令她多年蒙受委屈，故一直與家人關係不好。傑得知此事後大感驚訝，想從嘉母、嘉哥哥身上弄清事情的來龍去脈，可是他們各有自己的說法，嘉母更稱女兒的過去並不單純，使傑心生芥蒂。傑和嘉雖然繼續籌備婚禮，但關係已不似從前。最後傑在結婚一事上作出了最重要的決定。

《獅子山下2024》單元劇「藏」

港台電視31

1月5日晚上8時30分