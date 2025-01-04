明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

伍樂城監製新歌《每一句》 8歲吳欣彤立志做歌手 勤練習減吃零食

【明報專訊】著名音樂監製、作曲人伍樂城2006年創立音樂學院，培育台前幕後人才。最近他以音樂學院院長及歌曲監製身分，為旗下8歲學生吳欣彤（Isabella）打造歌曲《每一句》，成為她出道之作。Isabella熱愛音樂，喜歡聽濱崎步、張敬軒、容祖兒及林奕匡唱歌，並希望將來有機會跟這些前輩合作，「我4歲就學唱歌，立志做歌手，知道想做歌手就要勤力，也要忍口減少吃零食，不過比賽和表演後，爸爸媽媽都會獎勵我食一小杯雪糕」。

將組5人女團

Isabella表示5歲開始表演，曾錄過兩首歌，今次再走進錄音室為《每一句》錄音，感覺一點也不陌生，反而享受錄音過程，「錄音較唱歌難，要顧及音準和咬字清晰」。提到早前有機會上無綫音樂節目《J Music》演繹新歌，她心情緊張，幸遇到的主持哥哥、姐姐很友善，跟她聊天助放鬆心情。她透露未來將組5人女團，大家一起練習了數月，已混熟成為朋友。

伍樂城曾任不少巨星音樂監製，包括黎明、劉德華、容祖兒、謝霆鋒、Twins及麥浚龍等，8歲Isabella是年紀最小的，他坦言處理上具挑戰，「Isabella年紀小，但非常專業，雖然錄歌時間不多，經驗不及其他歌手，但過程中感受到她很多事跟成年歌手或者大人沒什麼分別，聲音當然有分別，她始終是小朋友，聲音裏比較童真。錄音時，歌詞不斷要改，字眼上不可以太深，大人睇得明，小朋友都可以讀到個字，但不是她唱的感覺，就要幫她拿揑定位，用怎樣的講故事方式。她有些事都幾成熟，不用全部字眼天真，我覺得首歌做得幾恰當」。

伍：望她走得更遠

伍樂城又讚Isabella的EQ高、夠淡定，為達成歌手夢，年紀小小已努力練習，也肯接受意見，力求進步，加上她獲家人支持，所以其音樂學院組成一個團隊培育她，希望她能走得更遠，「她現在學唱歌、跳舞、捽碟等，我就負責做音樂監製，幫她揀歌、設計曲風和路向」。問他會否親自幫Isabella作歌？他表示要睇機緣，因他的理念是每個人都有可能做出好音樂，「我希望畀多些機會其他新晉幕後人去嘗試，不應該限死一個方式，不一定要好有資歷的人才寫出好旋律和歌詞」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕每一句 吳欣彤（Isabella） 伍樂城

上 / 下一篇新聞