杜自持邀周慧敏捧場送驚喜 黃凱芹音樂會首場 太長氣超時

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

黃凱芹在杜自持領班的樂隊伴奏下，演繹30首歌曲，又細數彼此結緣始於1987年陳百強的《夢裡人》專輯；黃凱芹當年因聽到《我的故事》及《夢裡人》編曲好特別，因而受啟發寫歌靈感，後來更找杜自持幫手編曲。不過他笑問杜自持為何寫過那麼多靚歌給劉德華（華仔），卻不寫歌給他？杜自持說：「無計啦，因為我同華仔以前曾合作開公司。不過我今（前）晚為你演繹的《愛不完》重新編曲，比華仔唱的版本更浪漫。」逗得黃凱芹開心笑。

杜自持兒子Brian任結他手

杜自持又分享與父母及師父顧嘉煇的珍貴合照。黃凱芹稱杜自持來自音樂世家，其兒子Brian也遺傳音樂天分，今次以結他手身分參與音樂會。Brian跟觀眾打招呼時，大爆爸爸好嚴厲，若在錄音室彈歌彈得不好，就會指住人鬧。黃凱芹其後唱《假裝》時，也特別多謝好友兼《假裝》原唱者周慧敏；對方戴口罩隱身觀眾席捧場。有「HiFi靚聲天后」美譽的陳潔麗則以嘉賓身分現身，獻唱彭羚的歌曲《小玩意》。

下場濃縮講話內容 不會減歌

黃凱芹與杜自持騷後受訪。黃凱芹表示跟杜自持以全新形式開騷，由於演出裏有很多聊天環節，導致首場超出了大半小時，他說：「之後3場表演會好好控制時間，濃縮講話內容，但絕不會刪減歌曲。」提到獲周慧敏捧場，杜自持稱是他親自邀請。黃凱芹表示見到好友到來非常驚喜，「她本來說要帶患病的貓去睇醫生，後來診症改期，所以可以來」。他稱演出壓力來自杜自持，因去年11月底才決定開騷，又要重新學唱杜自持的作品，真的不敢怠慢。

黃凱芹獲拍檔答應寫新歌

杜自持被兒子踢爆處事嚴厲，黃凱芹稱未曾遭對方鬧過，「他可能對家人較嚴」。杜自持稱對事不對人，從未鬧過藝人，還對黃凱芹歌藝給予極高評價，「他唱歌技巧很好，我覺得張學友和他唱歌最感動人心」。黃凱芹投訴多年來只獲杜自持寫過一首作品，杜自持即答應為他寫新歌，「只要靈感一到，第一首歌就寫給你」。黃凱芹聞言說：「下次我們再有大型騷合作，到時再落實去想這件事」。

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