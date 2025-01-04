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娛樂

獲邀參加培生擂台對戰「魔筋斌叔」 BabyFace：用勇氣感動大家

Baby Face明出戰鍾培生拳賽 稱將獲梁敏巧薛影儀捧場

【明報專訊】「富三代」鍾培生今晚舉辦《培生擂台：無敵盃》，34名拳手昨日在記者會舉行過磅儀式。較受關注的賽事，有早前在無綫節目《呃錢》自爆墮婚姻介紹公司騙局的黃先生（BabyFace）首次參與打拳，跟去屆決賽勝出者「魔筋斌叔」對戰一回合，時間90秒。還有蔣介石後人蔣友青，以「北伐司令」之名迎戰本地薑「熙仔」。鋼條身形重約60公斤的蔣友青表示，賽前有少許壓力，但會全力以赴。「魔筋斌叔」希望台上使出「還原靚靚拳」，令BabyFace重拾雄風變「ManFace」。BabyFace說：「我為香港而戰，希望用勇氣感動大家！」他脫去上衣露出「士啤呔」，又大曬日語，呼籲台上的日籍拳賽女郎為他打氣，遭司儀嘲諷他比賽不忘撩女仔。

鍾培生願與曹星如向佐對戰

鍾培生不認識BabyFace，但有留意對方在網上留言挖苦拳手，引起部分人不滿。為滿足觀眾要求，於是邀請BabyFace與「魔筋斌叔」對打。他估計兩人贏面是一半半，「一開始直覺是BabyFace會輸，後來見他這段日子積極練拳，相信比賽會精彩」。鍾培生今次未有落場參賽，解釋因媽媽不批准，但若有2000萬拳酬，加上對手磅數又適合，舉例要他跟拳王曹星如或向佐對打，不介意接受挑戰。

BabyFace聲稱本身零運動，現在每日練拳3小時，非常疲倦。他不怕有生命危險，亦不擔心被對手打到變豬頭，只希望以打拳為香港人示範勇氣和自信，他說：「我有練習如何防禦，不擔心被打腫面，有信心贏對方。對手笑說用『還原靚靚拳』對付我，其實不用，我已好Man。因最近練習時有女拳手留意，她們很佩服我的堅持，還關注我的社交網。」他知道心中兩名心儀女神《東張西望》主持梁敏巧及前亞視一姐薛影儀，亦會到場欣賞他的表演，會盡力打出水準。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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