獲邀參加培生擂台對戰「魔筋斌叔」 BabyFace：用勇氣感動大家

鍾培生願與曹星如向佐對戰

鍾培生不認識BabyFace，但有留意對方在網上留言挖苦拳手，引起部分人不滿。為滿足觀眾要求，於是邀請BabyFace與「魔筋斌叔」對打。他估計兩人贏面是一半半，「一開始直覺是BabyFace會輸，後來見他這段日子積極練拳，相信比賽會精彩」。鍾培生今次未有落場參賽，解釋因媽媽不批准，但若有2000萬拳酬，加上對手磅數又適合，舉例要他跟拳王曹星如或向佐對打，不介意接受挑戰。

BabyFace聲稱本身零運動，現在每日練拳3小時，非常疲倦。他不怕有生命危險，亦不擔心被對手打到變豬頭，只希望以打拳為香港人示範勇氣和自信，他說：「我有練習如何防禦，不擔心被打腫面，有信心贏對方。對手笑說用『還原靚靚拳』對付我，其實不用，我已好Man。因最近練習時有女拳手留意，她們很佩服我的堅持，還關注我的社交網。」他知道心中兩名心儀女神《東張西望》主持梁敏巧及前亞視一姐薛影儀，亦會到場欣賞他的表演，會盡力打出水準。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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