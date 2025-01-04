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娛樂

支嚳儀新歌助減壓 李佳盼開個唱 古淖文黄劍文感恩去年大豐收

【明報專訊】《中年好聲音》兩屆歌手古淖文、黄劍文、支嚳儀及李佳前晚到新蒲崗出席新歌發布會，吸引逾200粉絲到場支持，場面熱鬧，《中年好聲音》評審張佳添亦現身捧場。4人在活動上輪流獻唱新歌，又在主持要求下齊跳拉丁舞，黃劍文更一度抱起古淖文，場面搞笑，之後眾人跟現場粉絲玩遊戲。

黃劍文為5隻貓搬屋

黄劍文唱新歌《默默》，邊唱邊走落台向粉絲派新歌海報。談到新一年目標，正忙搬屋的黃劍文表示安頓後，開始埋首寫歌，因已超過一年沒寫。古淖文首唱新歌《穿崩》。談到1月11日及12日在麥花臣場館舉行兩場演唱會，他稱未開始排舞，會向排舞老師要求舞蹈以簡單為主，到時自由發揮。

古淖文笑稱黃劍文因搵到錢搬大屋。黃劍文承認「搬大屋」，但新居面積只較舊居大50呎，搬屋除想靠近家人方便探望，更因舊居外牆維修，不想5隻貓吸入灰塵及想牠們有更多活動空間，自認是貓奴。他否認搵到錢，但承認工作量多了，2024是豐收一年，帶給他很多東西及表演機會，好感恩，並感謝粉絲陪伴。他透露身上的衣服及外套都是粉絲送的禮物，正好配合新歌《默默》背後的意思。

古淖文有同感，表示2024年都是大豐收，在《中年2》奪冠，又有機會舉行演唱會及出新歌，希望今年多出兩首新歌。

李佳聖誕食印度餐

支嚳儀獻唱《夜光漫遊》，稱新歌有助大家減壓，平時會去看不到天花板的地方深呼吸減壓，或在紙的左右兩邊分別寫上問題及解決方案，然後理性分析，但都是為瑣碎事煩惱。李佳唱新歌《再找一天忘記你》，今年目標是開個人處女騷。她稱也有煩惱，音樂學校有200多名學生，經常要處理學生問題。家庭方面就沒煩惱，分別14歲和11歲的兒子好乖。她早前一家人去旅行，「兒子事前不知，我給他們驚喜，去了泰國清邁旅行，再返上海探親。在清邁過聖誕，第一次食印度餐，因所有餐廳都爆滿」。

記者：柯美

相關字詞﹕李佳 支嚳儀 黄劍文 古淖文 中年好聲音

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