李佳芯消失無綫官網藝人名單 何遠東心淡離巢 結束16年僱傭關係

李佳芯2018年憑劇集《BB來了》登上無綫視后寶座，原本演藝事業一帆風順，但翌年疑因在社交平台發表言論，傳遭內地封殺，內地平台播出有她的鏡頭時會打格遮樣，她工作量及曝光率大減，只間中拍綜藝節目；去年3月，她相隔兩年再拍新劇《麻雀樂團》。李佳芯跟無綫傾續約問題拉鋸多時，去年缺席台慶，之後出席活動表示傾合約未有新進展，指不同階段有不同要求，現在想做喜歡的事，還透露有人生大計正進行中。

李：以新身分期待下個作品

李佳芯社交平台的工作聯絡人，上月被發現已由無綫經理人變為「DM for work」，惹來已低調離巢揣測。日前除夕她分享記錄去年生活的視頻，她說：「2024大部分時間變回一個學生，很享受學生身分，學一直想學的東西，去從未到過的地方，認識了新的朋友，做以前從未想像的事情，當腳步邁出後，真的就不再害怕了。2025繼續接受新挑戰，以新的身分，期待下一個作品。」似暗示離巢。昨日無綫官方藝人專頁，搜尋不到李佳芯的資料。《明報》昨日聯絡李佳芯求證是否已約滿離巢，她至截稿前未有回覆。

何：像工人姐姐聽從僱主吩咐

演出《降魔的》、《心理追兇》及《異空感應》等劇集的何遠東，昨日在社交平台宣布跟無綫結束16年「僱傭關係」，他留言：「舞台劇，始終會有完場嘅一刻……在完場之前，演員要好好謝幕，好好脫離角色，重新迎接下一個新挑戰！感謝一路上陪伴我同喜同悲的觀眾；感謝時刻用心共事的台前幕後朋友；感謝讓我發光發亮的每一個角色。我們約定，未來再遇。」他接受《明報》訪問，表示收到好多同事留言或私訊鼓勵，發現自己人緣不錯，感動到想喊。他自問16年演藝生涯過得很精彩，沒有白費過，最不捨得合作多年好同事。他熱愛演戲，希望有機會再拍劇。

何遠東決心離開無綫，因他近年無劇拍，沒有發揮機會，過往他什麼工作都願意做，但最難受是被指「你太好、你太多」，讓他如人生座右銘，記住要恰如其分，拍戲要令主角發光發亮，但他覺得努力演好角色沒有錯。他自嘲在無綫像工人姐姐，聽從僱主吩咐，但16年仍未「入到這間屋」，可能始終是「僱傭合約關係」。去年9月40歲生日時，無綫聯絡他傾續約，他回覆不續約，證明受夠了。

余思霆陳婉衡姜麗文相繼離巢

余思霆日前元旦宣布：「我畢業啦！」感謝公司教曉她很多事情，令她獲益良多。2012年參選港姐的陳婉衡落選後加入無綫，日前在網上節目透露剛離巢，指離開時有點感觸，又說過去12年不論好與不好，都有好多得着。姜麗文上月宣布離開效力7年的無綫，表示自己過去學到及成長很多。

黃一鳴：再見喇演員夢

黃一鳴2021年入讀無綫藝員訓練班，日前在社交平台寫道：「3年跑足61套劇，終於心息，再見喇演員夢！」列出在無綫的紀錄，稱試過9組通告連續開工74小時，平了鄭裕玲紀錄；還多次一劇分飾10個角色。

娛樂組