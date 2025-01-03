Robbie Williams墨爾本開免費騷谷傳記片

【明報專訊】《大娛樂家》米高格基斯（Michael Gracey）執導，英國樂壇天王Robbie Williams透過電腦特技化身猩猩演繹自傳式歌舞片《原始巨星》（Better Man），美國將於本月17日開畫，香港提早一天上映。Robbie日前擔任悉尼除夕倒數音樂會表演嘉賓，趁機宣傳新片，惹來網民不滿，指摘此舉等同浪費公帑。昨日下午他移師墨爾本聯邦廣場，舉行一場免費演唱會，繼續為新片造勢，並主動回應網民批評，他說：「你以為我搭飛機來澳洲，只是為了重唱《Angels》嗎？」貫徹這個樂壇壞孩子的惡搞和幽默。
雖說是免費騷但絕不欺場，Robbie唱足45分鐘，由大熱歌曲《Let Me Entertain You》揭開序幕，一直唱到《Better Man》、《Angels》，當然少不了新片主題曲《Forbidden Road》，最後以《My Way》謝幕，不枉歌迷由昨日上午8時開始排隊等候入場的苦心。
據報《原始巨星》主要在墨爾本取景拍攝，Robbie在訪問中表示，此片為當地創造接近3000個就業機會，並帶來1.42億美元（約11億港元）經濟效益。
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