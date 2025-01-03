Robbie Williams墨爾本開免費騷谷傳記片

【明報專訊】《大娛樂家》米高格基斯（Michael Gracey）執導，英國樂壇天王Robbie Williams透過電腦特技化身猩猩演繹自傳式歌舞片《原始巨星》（Better Man），美國將於本月17日開畫，香港提早一天上映。Robbie日前擔任悉尼除夕倒數音樂會表演嘉賓，趁機宣傳新片，惹來網民不滿，指摘此舉等同浪費公帑。昨日下午他移師墨爾本聯邦廣場，舉行一場免費演唱會，繼續為新片造勢，並主動回應網民批評，他說：「你以為我搭飛機來澳洲，只是為了重唱《Angels》嗎？」貫徹這個樂壇壞孩子的惡搞和幽默。