Netflix誤爆《魷魚3》6月上架急刪帖 朴成勳轉載AV封面 連累新劇取消圍讀

文：蘇珮欣

《魷魚遊戲》第2季剛於上月26日播出，據串流平台統計網站flixpatrol數據顯示，截至昨日在全球93個國家及地區，包括韓國、日本、美國及香港等穩佔收視冠軍，可見全球粉絲追捧。Netflix宣傳攻勢未有鬆懈，昨日透過官方YouTube頻道上載《2025年三大重頭劇》宣傳短片，分別是《魷魚遊戲3》、《星期三2》及《怪奇物語5》，當中提到《魷魚3》將於6月27日上架，其後火速刪除。韓媒曾向Netflix方面求證，回覆指《魷魚3》上架日期未定，敬請留意日後官方公布。

金裕貞新劇延期避對撼

《魷魚遊戲2》未必叫好但肯定叫座，第3季是全劇結局，上架日期當然備受關注，韓媒昨日報道，韓國串流平台TVing新劇《親愛的X》原定6月首播，為免跟《魷魚3》正面對撼淪為收視「炮灰」，暫定推遲至9月播出。《親》劇改編自同名網絡漫畫，講述為了生存而戴上假面具的女人，與試圖拯救她的男人的愛情故事。新劇由《鬼怪》李應福執導、《與惡魔有約》金裕貞及《The Penthouse上流戰爭》金永大合演，金裕貞扮演壞事做盡的漂亮女人，原著大受歡迎，劇集當然矚目。

《暴君的廚師》否認傳聞

提起《魷魚2》，劇中飾演跨性別參賽者的《黑暗榮耀》男星朴成勳，表現獲得讚賞，日前卻因錯手把網民私訊給他的日本AV版《魷魚遊戲》封面，轉發到社交媒體Ig Story而遭狠批，他雖解釋和道歉，網民依然拒絕原諒，甚至要求他辭演新劇《暴君的廚師》。韓媒報道《暴》劇原定昨日圍讀劇本，突然宣布取消，網傳與朴成勳「衰多手」事件有關，他所屬事務所與劇組異口同聲否認，解釋取消圍讀是為哀悼空難事故，與主角無關。