明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《大奉打更人》 王鶴棣穿越古代成破案奇才

【明報專訊】《蒼蘭訣》王鶴棣伙《半熟男女》田曦薇，還有劉奕君和晏紫東等主演的內地劇《大奉打更人》近日在騰訊視頻、Disney+與myTV SUPER上架備受注目，集動作、懸疑與查案元素，開播前騰訊視頻逾500萬預約觀看人數。

原著小說獲獎無數

劇集改編人氣作家賣報小郎君同名網絡小說，《大奉打更人》獲第六屆閱文原創IP盛典最佳作品、男頻人氣十強、東方幻想題材作品和影視改編期待作品獎。劇情講述警校畢業生楊凌（王鶴棣飾）因酒精中毒不幸離世，意外穿越回古代，成為許七安，醒來時發現自己身處大奉王朝的監獄。

憑現代智慧破奇案

大奉世界中，妖怪與法術共存，融合儒教、佛教、道教、墨家和玄學等多種思想，是個妖魔四處遊蕩、奇功秘術不斷湧現的時空。

許七安面對二叔許平志因稅銀失竊而遭牽連，即將被流放的險境，憑現代智慧與超凡的邏輯推理能力，努力追回遺失的稅銀，拯救自己與家人。他之後再憑科學知識連續破解多宗離奇案件，被譽為大奉斷案高手，並被最高督察機構「打更人衙門」錄用，成打更人。夜晚巡邏時，許七安不僅負責值班，還利用這個機會調查案件和蒐集情報。

王鶴棣被嫌太用力搞笑

憑甜美外型被譽為「初戀女神」的田曦薇飾演臨安公主，劇中展現多重魅力，角色集聰慧、調皮、純真於一身，因成長於宮廷，看透人心。她與許七安的互動更引發期待，二人在打鬧與爭吵中逐漸產生愛意，最終獲皇帝恩賜，成為許七安妻子。

王鶴棣演率性不羈的許七安，在古代世界別樹一格，常常冒出一兩句現代用語，或用金句撩公主，讓人捧腹大笑，加上探案主題，結合喜劇節奏，吸引不少觀眾。

《大奉打更人》開播時口碑不俗，隨後網民對王鶴棣的演繹有異議，嫌他太用力搞笑，令觀眾看得出戲，亦有指他的四川口音有點突兀。原著作者賣報小郎君開腔力撐，認為王鶴棣是他心目中的許七安。

相關字詞﹕王鶴棣 大奉打更人

上 / 下一篇新聞