明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新一年豁出去主動出擊 龔嘉欣認有了解對象

【明報專訊】龔嘉欣、肥媽（Maria Cordero）和李家鼎（鼎爺）等昨日宣傳無綫新節目《在家宴客50道菜》，眾人分享拍攝趣事，35歲單身的主持龔嘉欣笑稱大家都很擔心其婚姻大事，幾乎每集都會提及找另一半話題。

名廚黃永幟笑稱已教定龔嘉欣煲魚湯，預備將來懷孕助谷母乳。鼎爺從旁協助龔嘉欣示範斬白切雞，表現有板有眼，還即場宣布獲邵德龍師傅收為徒弟；肥媽讚龔嘉欣靚女又廚藝好，稱將來對方結婚，節目中的6名廚師必親自為她婚宴幫手。

龔嘉欣開心拍節目當助手，還可以拜師，盼能學到精湛廚藝供將來的家人享用，承認想趁這幾年在事業上努力衝刺，同時對婚姻大事有少許着急，擔心35歲已屆高齡產婦，雖然很喜歡小朋友，但想順其自然，暫未考慮雪卵，「以前專注事業，沒時間又抗拒出去約會別人。2025年要豁出去，打算開放自己，主動應約當識更多新朋友，現在身邊有對象，慢慢了解中」。

龔食量嚇親肥媽鼎爺

龔嘉欣憑《企業強人》入圍角逐無綫頒獎禮最佳女主角，稱會盡力拉票，未透露心中勁敵，其他人所演的角色都是盡力做到最好，只希望自己的劇集有獎，笑稱自己4年一閏，「2016年奪最佳女配角，2020年獲馬來西亞最喜愛TVB女主角和最受歡迎電視女角色，如果4年一次得獎，期望今年有好成績，報答大家支持」。

肥媽稱不介意當媒人，可惜手上未有筍盤介紹給龔嘉欣，大讚對方廚藝不差，最驚訝她身形嬌小纖瘦，食量很驚人，大啖吃元蹄面不改容。鼎爺笑說：「她簡直是『人體消化機』，消化能力高，可食清光，又用心學煮記低步驟，斬雞表現及格有餘，不一定要收為徒，樂意分享秘訣。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕李家鼎（鼎爺） 肥媽（Maria Cordero） 龔嘉欣

上 / 下一篇新聞