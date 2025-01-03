新一年豁出去主動出擊 龔嘉欣認有了解對象

名廚黃永幟笑稱已教定龔嘉欣煲魚湯，預備將來懷孕助谷母乳。鼎爺從旁協助龔嘉欣示範斬白切雞，表現有板有眼，還即場宣布獲邵德龍師傅收為徒弟；肥媽讚龔嘉欣靚女又廚藝好，稱將來對方結婚，節目中的6名廚師必親自為她婚宴幫手。

龔嘉欣開心拍節目當助手，還可以拜師，盼能學到精湛廚藝供將來的家人享用，承認想趁這幾年在事業上努力衝刺，同時對婚姻大事有少許着急，擔心35歲已屆高齡產婦，雖然很喜歡小朋友，但想順其自然，暫未考慮雪卵，「以前專注事業，沒時間又抗拒出去約會別人。2025年要豁出去，打算開放自己，主動應約當識更多新朋友，現在身邊有對象，慢慢了解中」。

龔食量嚇親肥媽鼎爺

龔嘉欣憑《企業強人》入圍角逐無綫頒獎禮最佳女主角，稱會盡力拉票，未透露心中勁敵，其他人所演的角色都是盡力做到最好，只希望自己的劇集有獎，笑稱自己4年一閏，「2016年奪最佳女配角，2020年獲馬來西亞最喜愛TVB女主角和最受歡迎電視女角色，如果4年一次得獎，期望今年有好成績，報答大家支持」。

肥媽稱不介意當媒人，可惜手上未有筍盤介紹給龔嘉欣，大讚對方廚藝不差，最驚訝她身形嬌小纖瘦，食量很驚人，大啖吃元蹄面不改容。鼎爺笑說：「她簡直是『人體消化機』，消化能力高，可食清光，又用心學煮記低步驟，斬雞表現及格有餘，不一定要收為徒，樂意分享秘訣。」

記者：林蘊兒