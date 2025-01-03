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娛樂

相隔6年重踏頒獎台 容祖兒樂見後浪推前浪

容祖兒新一年放慢腳步多休息 想身體健康 勿再隆重失場

【明報專訊】容祖兒自2018年歌曲《心之科學》獲至尊歌曲大獎後，相隔6年重踏《叱咤頒獎禮》舞台，憑《九秒九》獲叱咤十大第3位歌曲獎，再出席頒獎禮，她說：「因為想見吓大家，只要大家掛住我，我會隨時趕到，真的可以放下一切出現。其實幾年前已好想出現，無奈那時不是很方便，今次知道有這機會，同公司講點都要出現。」她稱多年沒出席頒獎禮，感覺自己對一班新生代歌手而言好生面口。是否覺得新生代歌手被她嚇親？祖兒說：「冇喎，我見他們都聽得明，不停點頭，始終2018年後我都冇出現，長江後浪推前浪，一定有新面孔，不過今年（去年）好聽的歌我都有聽。」

新年願望唔好再病及失場

祖兒透露早兩日又病了，導致聲音沙啞，「真的很激氣，希望2025年唔好再病，唔好隆重失場，好想照顧得自己身體好啲。2024年真的好忙，忙到身體有啲搞亂咗」。問到新一年計劃？她表示2025年會繼續出新歌，亦已錄了幾首歌，認為新一年多休息也很重要，「意識到不可以用以前的精神態度去工作，個心響度，但力有不逮，真的要多休息」。像張敬軒般放慢腳步？祖兒承認：「是，他真的要放慢啲，我以為自己已經放慢了，原來未夠慢，要再慢啲，但我覺得每次行出來都要有水準，還要畀心機做一些好的作品。」

快閃英國3日會蔡卓妍黃偉文

早前祖兒到英國與黃偉文及蔡卓妍（阿Sa）旅行，透露只快閃3日，還未適應時差就回港，因要錄影內地節目，未能趕及在當地看Twins的世界巡迴演唱會，「不過都好開心，有啲朋友係要特登去見，得到一個開心的過程。係攰嘅，不過值得，傾了很多偈，如果可以時間長少少就再開心啲，張機票都貴」。她透露農曆新年有得放假休息，年初七後才錄影《聲生不息•大灣區季》，「我好重視節日，會陪媽媽過年，傳統節日應該要同屋企人過」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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