相隔6年重踏頒獎台 容祖兒樂見後浪推前浪

新年願望唔好再病及失場

祖兒透露早兩日又病了，導致聲音沙啞，「真的很激氣，希望2025年唔好再病，唔好隆重失場，好想照顧得自己身體好啲。2024年真的好忙，忙到身體有啲搞亂咗」。問到新一年計劃？她表示2025年會繼續出新歌，亦已錄了幾首歌，認為新一年多休息也很重要，「意識到不可以用以前的精神態度去工作，個心響度，但力有不逮，真的要多休息」。像張敬軒般放慢腳步？祖兒承認：「是，他真的要放慢啲，我以為自己已經放慢了，原來未夠慢，要再慢啲，但我覺得每次行出來都要有水準，還要畀心機做一些好的作品。」

快閃英國3日會蔡卓妍黃偉文

早前祖兒到英國與黃偉文及蔡卓妍（阿Sa）旅行，透露只快閃3日，還未適應時差就回港，因要錄影內地節目，未能趕及在當地看Twins的世界巡迴演唱會，「不過都好開心，有啲朋友係要特登去見，得到一個開心的過程。係攰嘅，不過值得，傾了很多偈，如果可以時間長少少就再開心啲，張機票都貴」。她透露農曆新年有得放假休息，年初七後才錄影《聲生不息•大灣區季》，「我好重視節日，會陪媽媽過年，傳統節日應該要同屋企人過」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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