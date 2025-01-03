網民批叱咤賽果 張敬軒千字文籲勿人云亦云 馮允謙認失望 陳卓賢稱最緊要信自己

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

Ian捧走叱咤男歌手及唱作人金獎，又憑《Interlude》奪至尊唱片大獎，有網民投訴賽果不公，列出數據稱歌曲播放率馮允謙以485領先412排第2的Ian，馮允謙雖憑《會再見的》首奪至尊歌曲大獎，但男歌手及唱作人僅得銀獎，至尊大碟獎同樣敗給Ian，繼續做「萬年男銀」，不少網民在社交平台狂洗版為馮允謙抱不平。

網民質疑馮播放率較高

張透露借獎盼助Ian渡低潮

姜濤憑《好得太過份》連續5年奪我最喜愛歌曲，有網民認為洪嘉豪的《黑玻璃》更值得奪此獎。森美昨日在電台節目《早霸王》談到有網民質疑賽制，他稱「專業推介 叱咤十大」歌曲獎是計DJ播放的喜好次數總計，我最喜愛則是樂迷投選；歌手獎是歌曲播放次數總計。

Ian獲獎惹爭議，領獎時提到張敬軒（軒仔）借獎座鼓勵，令張敬軒被質疑出動人情牌幫助。軒仔昨日在社交平台發千字文，強調自己非位高權重、社會權威，「我都只係想好好做一個Servant（僕人），去serve好自己身處的行業，結多幾分善緣」。他希望大家不要人云亦云，要有獨立思考能力，透露當年見Ian處於焦慮及憂鬱狀况，不想對方浪費青春和時間，想到借男歌手金獎鼓勵。

Ian拒借獎座給隊友放家中

Ian前晚獲獎後形容是大豐收，事前完全沒想到，領獎時心跳不斷加速，快到差點唞不過氣和手軟腳軟，「很開心，是很大獎勵和鼓勵，會繼續努力」。是否有種繼姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）後，輪到自己上位的感覺？他稱仍未消化到件事，專心想做歌，沒想過衝擊什麼獎項，有獎已是獎勵，承認自己之前不夠信心，不太正面及積極，「多謝軒仔鼓勵，讓我有目標」。

江𤒹生（AK）立即問Ian借獎座放家中，Ian決絕笑稱：「不可以，我未有資歷、資格借獎去加持其他人，對自己個獎珍而重之，不會畀任何人，不過可以借畀隊友摸吓。」會否增加壓力？他說：「有冇攞獎也好，不喜歡你的人也會繼續批評，說你不值得，最緊要相信自己，知道自己做什麼。」

追平前輩紀錄 姜濤「悲喜交集」

「知道不是所有人的『我最喜愛』」

姜濤獲我最喜愛男歌手和歌曲次數，追平前輩張學友與陳奕迅紀錄，領獎時表現戰戰兢兢，擔心被鬧。他承認很驚這個談論點，「入行7年，成為公眾人物後，知道外界有很多聲音，自己一舉一動也被人關注，這些壓力可能導致我驚的原因，希望大家明白。攞這些獎追平前輩紀錄，我不知道該開心還是不開心，雖說成『我最喜愛』，知道不是所有人的『我最喜愛』，我只是我粉絲的『我最喜愛』，每個歌手都有自己支持者，我只是比較幸運得到一大班粉絲投票，多謝大家，我有很多需要努力的地方，以前經常口出狂言，這幾年學習怎樣說話，現在都是少講為妙，我都驚講錯說話，已戴頭盔。像Ian說，人家要鬧也會照鬧，我承受着這些去前進，知自己做什麼」。姜濤獲美國網站TC Candler「全球百大型男選舉2024」第2位，他自覺承受不起這殊榮，希望大家口下留情。

Anson Lo認同投票結果

MIRROR只獲我最喜愛組合，隊長楊樂文（Lokman）認為已認可MIRROR在去年的工作表現，AK說他們去年集中做巡迴演唱會，音樂作品沒前年多，有此成績已十分滿意。

Anson Lo獲歌曲獎，說憑跳唱歌得獎如打強心針，對於失落我最喜男歌手和歌曲獎，「每年有不同賽果，不能說對與不對，是大家公平投票的結果，不會特別去比較，不會失望」。呂爵安（Edan）否認因緋聞影響音樂成績，去年盡力做歌，笑說之前都沒攞過獎。

馮允謙未能奪男歌手金獎，承認有少少失望，「若說沒有失望是呃人，希望有一日攞到金獎。攞獎這回事要隨緣，不是自己可以控制，可以做喜歡的音樂，又可上台唱歌已好好」。

女團COLLAR獲組合銀獎，成員陳泳伽（Winka）開心激動落淚，邱彥筒（Marf）亦忍不住喊。李芯駖獲生力軍女歌手銅獎，感恩又意外，稱喊到眼睫毛都甩掉。

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