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娛樂

唱《情人Happy New Year》迎2025 劉德華紅館萬人倒數

劉德華紅館三度跨年倒數 高唱《情人Happy New Year》迎2025

【明報專訊】劉德華（華仔）前晚除夕繼續在紅館舉行《今天...is the Day巡迴演唱會香港站》，唱出《情人Happy New Year》跟逾萬觀眾倒數，歡送2024迎接2025，氣氛熱烈；華仔祝願在場所有人新一年美好、美滿、美麗。

賈玲高呼：我愛你

主演《你好！李煥英》及《熱辣滾燙》的內地演員賈玲是華仔的忠粉，專程來港看偶像演唱會及一起倒數迎接新一年，賈玲不時向台上的華仔高呼：「我愛你呀！」又跟着華仔一起唱、一起跳，沉醉演唱會中。賈玲的新年願望是華仔健康，表示好愛劉德華，這晚為自己新的一年帶來美好開始。華仔完騷後踏出紅館上車離開前，跟在場守候粉絲說新年快樂，給大家窩心的祝福。

92歲胡楓睇足全場

華仔20場紅館跨年演唱會至前晚已演出12場，連日來有大批圈中好友捧場，92歲胡楓（修哥）睇足全場，又跟着華仔起舞。華仔一度擔心修哥過了作息時間會累，坐第一行的修哥反問華仔累嗎？又說：「你不覺累，我也不累！」看到完場才離開。

汪明荃（阿姐）戴太陽眼鏡欣賞現場煙火效果。華仔介紹4名「花花人」時，搞笑向阿姐細細聲哼起《四朵金花》，𧨾得阿姐會心微笑。

娛樂組

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相關字詞﹕胡楓（修哥） 賈玲 劉德華（華仔）

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