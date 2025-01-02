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娛樂
2025年1月2日星期四
鄭秀文隔24年再踏叱咤 與姜濤奪最喜愛歌手 陳卓賢雙金3獎 李幸倪首獲女金
叱咤頒獎禮得獎名單
唱《情人Happy New Year》迎2025 劉德華紅館萬人倒數
元旦迎好運 郭富城一家四口拉頭馬
MIRROR兵分三路倒數 「第二小隊」海旁睇煙花 「夜粥組」唱新歌 Alton祝願掙一億
譚俊彥讚林夏薇旺 盼再膺視帝視后 《聲夢2》黃洛妍不知任暟晴被雪傳聞
RubberBand盼飛澳洲會歌迷 泥鯭稱與黃心穎造人順其自然
曾比特情侶檔搵銀 盼擴充唱歌學校
【娛樂場】張天賦《說謊者》去年底外泄 元旦推出受注目
《魷魚2》破Netflix新劇開播收視紀錄 否認里安納度狄卡比奧參演第3季
白隊再贏 勝出次數拋離紅組 B'z首唱《紅白》成焦點
《名偵探柯南》膺日本2024最賣座電影
控告《紐約時報》「碧琪報道」誹謗 積斯汀索償19.5億
【開箱】《百年孤寂》 家族哀歌湊成史詩
叱咤頒獎禮得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮）
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鄭秀文隔24年再踏叱咤 與姜濤奪最喜愛歌手 陳卓賢雙金3獎 李幸倪首獲女金
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唱《情人Happy New Year》迎2025 劉德華紅館萬人倒數
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