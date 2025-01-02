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娛樂

【開箱】《百年孤寂》 家族哀歌湊成史詩

【明報專訊】拉丁美洲魔幻寫實文學的翹楚馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez），其名作《愛在瘟疫蔓延時》曾搬上大銀幕，但拿下諾貝爾文學獎的《百年孤寂》（One Hundred Years of Solitude），牽涉一個家族數代人長達百年的故事，角色繁多複雜，甚難改編；2014年逝世的馬奎斯生前便拒絕出售《百年孤寂》版權，認為電影篇幅所限，不適合改編這部小說；劇集卻不同，上月11日在影視串流平台Netflix上架的8集《百年孤寂》，每集近1小時，到第8集只說到小說的一半，大致忠於原著，透過一個家族的悲劇命運湊成一篇時代史詩。

馬奎斯後人指定哥倫比亞取景

《百年孤寂》講述荷西阿卡迪歐波恩地亞與妻子烏蘇拉跟一班朋友離開家鄉，從無到有建造小鎮馬康多，由最初他們自治，到後來政府派遣總督管理；透過波恩地亞的家庭成員歷經愛情、戰爭的折磨，百年來每個人似乎都擺脫不了孤獨的命運。

2019年，馬奎斯的後人願意出售《百年孤寂》版權拍成劇集，條件是必須在馬奎斯出生地哥倫比亞取景，起用當地演員及以西班牙語演出。據報劇組2022年中開始選角，超過1萬人試鏡，挑選當中25人演主要角色；演員中只有三成是專業演員，此外又挑選了2萬名臨記參演。劇集2023年5月開鏡，同年12月煞科。劇中的主要場景馬康多小鎮，在哥倫比亞阿爾瓦拉多附近搭景拍攝，動員1100人建造。為了表達波恩地亞的不同時代，馬康多小鎮建造了4個版本。監製在當地古董店採購家具，並由工匠為布景製作工藝品及布料。參與劇集拍攝的工作人員近600，而且全部來自哥倫比亞。根據Netflix提供的資料，《百年孤寂》為當地帶來5180萬美元（約4億港元）的經濟效益。

小說拍成16集分兩部分推出

上月11日上架的8集《百年孤寂》只是首季，以老波恩地亞逝世後，其二仔奧雷里亞諾帶革命軍準備攻打馬康多作結。餘下8集未公布上架日期，但應以這場戰事為開端，雖然第1集開首已說出了波恩地亞家族的悲劇命運，奧雷里亞諾的妻子難產血崩身亡，剛出生的孩子被螞蟻吃掉，應驗了老波恩地亞最尊崇的吉卜賽人梅賈德斯的預言，奧雷里亞諾最後也隨馬康多一起消失。

雖然知道小說結局，但還是想看看過程會如何鋪排，尤其書中的魔幻情節會怎樣演繹，譬如吉卜賽人的奇異幻術、老波恩地亞逝世後的黃花雨等，其實文字的想像力要比畫面來得豐富，而此片的攝影很值得一讚，尤其開首幾集經常使用tracking shot，拍得很用心，也很有意思，而這種拍法在劇集來說較少見。譬如講述波恩地亞與烏蘇拉和同伴在馬康多落地生根初期，便透過兩人的長子荷西光着身體的背影，由一個房子走到另一房子，然後穿梭整個小鎮，向觀眾交代了馬康多的地理環境。另一個長鏡頭由白晝到黑夜再見黎明，從中看到歲月在角色身上流逝。村民集體得了失眠症，然後又好起來的段落，此劇也處理得不錯。

馬奎斯透過波恩地亞家族的悲劇宿命，以及馬康多的興衰起落，側寫拉丁美洲的傷痕，由殖民者的壓迫，到內戰與獨裁，都反映在馬康多來來去去的人身上。劇中勇於冒險後來瘋了的老波恩地亞，剛烈又有正義感的烏蘇拉，由仁厚到踏上革命之路的奧雷里亞諾，都是精彩又有個性的角色；期待第2季的8集，會如何演繹波恩地亞家族第4代子孫的故事。

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