控告《紐約時報》「碧琪報道」誹謗 積斯汀索償19.5億

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）早前入稟控訴主演電影《痛愛完成式》的監製、導演及男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾、製造有害工作環境，並策劃抹黑她的行動。積斯汀方面合共10人在除夕入稟洛杉磯高等法院，控告《紐約時報》12月21日刊登一篇題為〈我們能夠埋葬任何人：深入荷李活的抹黑機器〉報道對積斯汀及其製作公司與公關團隊構成誹謗，索償2.5億美元（約19.5億港元）。入稟狀合共87頁，指《紐約時報》（下稱《紐時》）的報道只依賴碧琪麗芙莉單方面的敘述。《紐時》發言人回覆美媒查詢時稱，獨立新聞機構的角色就是追隨事實所引導的方向，「我們的故事得到精心及負責任的報道，並基於對數千頁原著文件的審查，包括我們在文章中準確而詳細地引用的短訊和電郵」。回應又指積斯汀巴東尼及其製作公司Wayfarer未能提出文章中的錯誤，「我們也發表了他們（積斯汀方面）的完整聲明來回應文中指控。我們計劃積極應對這訴訟」。