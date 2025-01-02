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娛樂

《名偵探柯南》膺日本2024最賣座電影

【明報專訊】日本傳媒公布2024年度當地最賣座十大電影，動畫《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》以158億日圓（約7.8億港元）稱冠， 劇場版《排球少年！！垃圾場的決戰》進帳116.4億日圓（約5.7億港元），緊隨其後。山崎賢人主演的《王者天下4：大將軍歸還》以80.3億日圓（約3.9億港元）排第3，亦是去年日本最賣座的非動畫電影。第四五位分別是動畫《Spy×Family CODE：White》及滿島光主演的《Last Mile》。第6至10位依次為《玩轉腦朋友2》、《機動戰士高達SEED FREEDOM》、《詭異之家》、《壞蛋獎門人4》及《在那開滿花的山丘，我想見到妳》。

另有日媒報道，去年十大賣座電影中，6部來自東寶電影公司，且每部均超過50億日圓（約2.4億港元）票房，6部合計收527億日圓（約26億港元），佔去年日本全年總票房2000億日圓（約98.8億港元）的四分之一，可見東寶穩守日本影壇「一哥」地位。東寶去年發行29部作品，全年票房900億日圓（約44.5億港元），是東寶創立以來的最佳成績。該公司預告2025年會推出多部人氣動畫系列電影，包括《名偵探柯南》、《多啦A夢》及《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》等。

相關字詞﹕日本電影票房 日本電影 名偵探柯南：100萬美元的五稜星

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