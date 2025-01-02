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娛樂

白隊再贏 勝出次數拋離紅組 B'z首唱《紅白》成焦點

【明報專訊】日本NHK電視台年度除夕大騷《第75屆紅白歌唱大賽》前晚圓滿結束。長達4個多小時節目中，有超過50組藝人演出，女歌手MISIA及男歌手福山雅治壓軸演出。結果今年由白隊勝出，《紅白》歷年白隊勝出41次，紅隊則勝出34次，前者可說已抛離對手。

今年焦點是出道36年才首度亮相《紅白》的樂隊B'z，主音稻葉浩志與結他手松本孝弘演唱晨間劇《御飯糰》主題曲《Illumination》後，驚喜演唱兩首經典歌曲《LOVE PHANTOM》及《ultra soul》，掀起全晚高潮。當晚擔任大會司儀的《銀魂》女星橋本環奈，前晚完騷更新社交媒體，稱B'z的驚喜演出，讓她心情久久未能平復，興奮得睡不着，又透露身為司儀的她也不知道B'z有驚喜演出，當轉換布景以為是準備下一個表演。B'z在《紅白》的演出於YouTube頻道「NHK Music」上傳22小時，錄得逾230萬次點擊，冠絕《紅白》當晚所有片段。B'z亦在完騷後，宣傳2025年冬季起舉行巡迴日本巨蛋演唱會。

另一焦點是66歲男歌手玉置浩二在特備環節登場，他相隔39年再次亮相《紅白》，在管弦樂伴奏下，演唱經典歌曲《向悲哀說再見》。玉置浩二表示希望在《紅白》傳達愛與和平的信息，於是選擇唱這首歌。人氣創作歌手米津玄師在《紅白》獻唱晨間劇《如虎添翼》主題曲《總有一天再見》，《如》劇演員包括女主角伊藤沙莉，為米津玄師伴舞。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕NHK電視台 紅白歌唱大賽 B'z

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