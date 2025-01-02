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娛樂

【娛樂場】張天賦《說謊者》去年底外泄 元旦推出受注目

【明報專訊】 張天賦（MC）歌影雙棲發展，去年參演電影《我談的那場戀愛》與《誤判》，飾演截然不同角色，在《誤判》大展身手獲讚賞。踏入2025年第一天，推出新歌《說謊者》為歌唱事業打響頭炮，MC說：「新歌由陳可為作曲、王澄晞填詞和徐浩監製。內容講主角講大話忍痛同另一半分手後，嗰種傷痛同背後嘅原因。」

MC在MV「食釘」又「黐牆」，「當初公司提議食釘一幕時，令我諗起林宥嘉歌曲《說謊》，因為『說謊的人要吞一千根針』，喻意講一個大話要吞一粒釘。其實（食釘）都OK嘅，啲釘係朱古力加糖衣，雖然唔特別好食，但係易入口、即溶」。

大呻「黐牆」好辛苦

MC解釋「黐喺牆」代表主角為抑制自己不跟舊愛接觸而黐住自己，大呻『黐牆』好辛苦，「因為會跌落嚟，為安全喺我身上黐滿膠紙，黐滿膠紙又會『勒』到我某啲重要部位，有時hold住一個動作太耐，會想郁吓，但係黐到好實」。

擺烏龍令新歌更矚目

MV拍攝當日天氣轉冷，MC晚上拍「濕身」及最後一個鏡頭時，天文台發出寒冷天氣警告，工作人員邊拍邊替他牙煙，幸好最後順利完成，他苦笑說：「凍到啲手指腳趾全部都冇晒知覺。」

《說謊者》推出前發生烏龍事件，去年12月初有樂迷在串流平台聽MC《一百個未老先衰的方法》，竟然聽到另一首他主唱從未曝光的歌。有揣測是意外泄漏的新歌，歌曲因此在網上不同平台「開心share」並獲讚好聽，有人就歌詞大玩估歌名，認為跟「謊」字有關引起熱議。

有網民認為是唱片公司的宣傳手段，不過實情是系統出錯，有關方面隨後修正錯處，外界對這首新歌外泄更期待，造就《說謊者》推出前已備受矚目，填詞人王澄晞在社交平台預告時搞笑留言：「首歌未出大家已經share緊，記得今晚（12月31日）倒數完就可以聽喇！」

相關字詞﹕王澄晞 說謊者 張天賦（MC）

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