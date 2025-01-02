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娛樂

譚俊彥讚林夏薇旺 盼再膺視帝視后 《聲夢2》黃洛妍不知任暟晴被雪傳聞

譚俊彥讚林夏薇夠旺 望齊齊於台慶頒獎禮奪好成績

【明報專訊】譚俊彥、林夏薇、黃洛妍、周吉佩、顏志恒等前晚到大嶼山昂坪寶蓮禪寺參與無綫跨年節目《福佑香江 同心邁向2025》。譚俊彥連續3年參演順道祈福，今次與林夏薇合唱《明天會更好》，覺得意義重大，「兩年前來大佛做騷，祈完福後攞到視帝，跟我同屆攞視后就是夏薇，她真的很旺，今年她來了天氣變溫暖，希望我們互相帶旺對方，在台慶頒獎禮再攞到好成績，也期待跟夏薇合作拍劇」。

譚俊彥稱會爭取機會為角逐視帝拉票，祝願大眾新一年開開心心，亦希望年年做倒數騷跟大眾過新年，變成一個傳統，不過大女因患流感在家休息，只能以視像一起倒數。林夏薇邀請家人和老公來欣賞，很開心遇到不少市民送她鼓勵說話，一班粉絲稱已投票撐她再奪視后，「新年願望是在演藝工作有新突破，生意發展更上一層樓」。

黃洛妍稱跟無綫合作愉快

無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴傳拒加簽長約遭無綫雪藏，被高層阻撓參加內地綜藝節目《聲生不息•大灣區季》，同屆亞軍黃洛妍表示近期工作忙未有留意新聞，對事件全不知情，「我跟同屆參賽者私下很少聚會，只跟第5名趙小婷見面較多。（你有冇加簽合約？）合約細節不能講，公司對我好好，不會逼我，大家關係良好，以我理解大家份約都是同一樣」。問到跟無綫合約是否很長？黃洛妍說：「我都希望長，覺得好的合作關係可以長長久久。」有否像任暟晴傳聞被阻撓接工作？她稱不知道，因本身不問世事，只管做自己事，「我覺得冇，同公司合作都有商量」。她透露獲公司安排任節目《聲生不息•大灣區季》「飛行」嘉賓，剛去完長沙3日，「幾喜歡這個節目做的編曲，吸引我去參與」。

周吉佩投訴無份拍顏志恒MV

周吉佩與顏志恒獻唱個人作品，周吉佩稱唱《第三人生》寓意大家2025年有不一樣的人生。顏志恒首度獻唱第一首個人單曲《浴室歌王》，自爆緊張到標汗，即使在家練得很熟，面向粉絲表演仍感壓力，透露新歌MV尚欠一個鏡頭才完成，「我想安排太太和兩子參演MV，一家四口在陽光下拍一個鏡頭，因要遷就各人檔期，等了兩個月」。

周吉佩投訴陪顏志恒成長卻無份拍MV，顏志恒反駁對方的MV也沒預他，笑稱周吉佩是star，請不起他；周吉佩自言酬勞相宜，一餐飯可請他。兩人關係友好，周吉佩解釋原因之一是顏志恒跟自己父親同月同日生日，望着對方有爸爸感覺，參賽時一起談育兒經，特別投契，他們正構思與魏嘉信搞三人合唱歌，周吉佩笑言：「收集民意，超過2000個like就做。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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