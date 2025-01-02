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娛樂

MIRROR兵分三路倒數 「第二小隊」海旁睇煙花 「夜粥組」唱新歌 Alton祝願掙一億

「夜粥小組」除夕夜首唱《FING!》 AK盼拍寵物節目 Frankie拒談女友 修改紀錄

【明報專訊】男團MIRROR前晚兵分三路，分別到沙田、尖沙嘴及澳門出席除夕倒數活動。「夜粥組」正副隊長楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）聯同陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）在沙田首度公開跳唱小組歌《FING！》嗌緊張，4子祝願大家新一年有多個第一次，包括掙到一億元。陳卓賢（Ian）伙邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）和邱傲然（Tiger）的「第二小隊」在尖沙嘴邊倒數邊欣賞煙花。「妹豬組」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與李駿傑（Jeremy）於澳門表演，被粉絲熱情感動。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

「夜粥組」Lokman、AK、Frankie、Alton前晚與雲浩影（Cloud）和詹仕偉（Snoopy）出席在沙田舉行的除夕倒數活動，4子先各自獨唱，Alton打頭陣獻聲，表示2024很好彩，發生了很多好事，除唱歌外，還參演電影、劇集和舞台劇，新一年希望做些更具挑戰和好玩的工作，笑稱：「唔好玩嘅，多錢都得。」Frankie透露新一年有兩套劇推出，盼大家密切留意；養狗的AK新一年想拍關於寵物的節目，從中得知寵物食品知識，用正能量心態迎接新一年。Lokman壓軸上台，表示期待新一年有更多工作機會，希望愛貓黐自己多一點，大家都開開心心。

祝阿Mo身體愈來愈好

「夜粥組」首次公開跳唱小組歌《FING！》，粉絲尖叫不停。4子稱跳唱新歌十分緊張，為今次表演特別新加一段舞，花兩天時間排練，前日化妝前仍在練習。Atlon笑言新年願望祝大家有多個第一次，可以一次掙到一億，祝福各成員有一個廣告和舞台劇；Lokman笑言希望大家一次掙到兩億。AK笑稱貪心是人類的原動力，希望大家有多幾次，有見最近發生很多意外，希望大家平安健康。Frankie被問倒數後是否趕去陪女友Christy？他說：「唔使，呢啲嘢唔講，新一年我哋講工作。」

提到在MIRROR演唱會墜屏意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）早前首次坐輪椅外出參加聖誕派對，Lokman說：「見到他身體愈來愈好，當然戥他高興，新一年祝他繼續好落去。」他知道公司有保持慰問阿Mo，至於探望對方，要待公司安排。

Cloud恨有新戀情

Cloud首次參加跨年倒數，見粉絲支持感動眼濕濕，解釋因平時自己的粉絲排位比較疏落，首次感受到他們這麼熱烈的歡呼聲，承認新一年想開演唱會和找到男朋友，她笑言：「我出色又優秀，係幾好嘅女仔，應該有人追，有些認識中的對象。」

姜濤、Anson Lo、Edan和Jeremy的「妹豬組」於澳門倒數，Anson Lo希望2025年繼續做到work life balance，放鬆心情之餘，可以不停去衝，透露正籌備今年第一首跳唱歌，希望做好新歌。

MIRROR第7年 盼續獲支持

姜濤將願望送給在場所有觀眾：「希望將所有今（去）年不開心嘅嘢留喺度，新一年身心都健康，平安快樂。」Jeremy表示去年大家有很多挑戰，累積好多不同經驗，希望2025年有機會展示給大家看。Edan稱MIRROR今年踏入第7年，仍獲大家支持好感動，「是很大力量，約定明（今）年再次一同倒數」。倒數後，4子與觀眾影大合照。 

Ian盼個人巡唱順利

「第二小隊」Ian、Stanley、Jer、Tiger在尖沙嘴倒數，除各自演繹個人作品又合唱團歌。Ian新一年希望自己和大家身體健康，還有個人巡迴演唱會順利。Jer透露病倒感冒，希望大家多喝水和著多些衫，新一年期望有更多工作和開騷，可以跟觀眾近距離互動。

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相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 楊樂文（Lokman）

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