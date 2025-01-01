明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《魷魚遊戲2》製作加碼 故事結構不變有小驚喜

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《魷魚遊戲》第2季備受矚目，已於2024年12月26日上架。首季2021年推出，隨即熱爆全球，至今仍是Netflix史上最高收視節目，並橫掃韓國及美國多個獎項，第2季還未上架已入圍第82屆金球獎戲劇類最佳劇集。不過珠玉在前，今季要超越前作注定荊棘滿途。雖欠新鮮感，但保留首季故事結構，而且有新遊戲，新投票機制等小亮點、小驚喜，加上上季未解謎團，其實仍有可觀之處。

再次參賽 好友遭槍殺

《魷魚遊戲2》共7集，講述遊戲勝出者成奇勳（李政宰飾）用兩年時間尋找當日在地鐵站邀他參加遊戲的「西裝男」（孔劉飾），藉以追查遊戲主持人黃仁昊（李秉憲飾）行蹤。在黑幫協助下，成奇勳終與西裝男碰面，二人大玩「俄羅斯輪盤」賭命，成奇勳最終獲「10月31日」及夜店地址的線索。萬聖節當天成奇勳獲邀登上豪華房車，與遊戲主持人直接對話，成奇勳深信再次參加遊戲，才能徹底終結這個殘酷遊戲，於是主動要求參賽。當他抵達遊戲現場，隨即勸阻400多名玩家，自言曾勝出。但參賽者大多債台高築，急需巨額獎金周轉，即使新設投票環節，讓玩家自行決定去留，但經兩輪投票，多數人仍選擇留下。

另一方面，遊戲主持人黃仁昊隱瞞身分，化名吳寧一，以「001」號玩家參與遊戲，故意接近成奇勳，跟他組隊參賽。今季尾聲，成奇勳與多名玩家合謀反攻，奪走遊戲工作人員的槍械裝備，企圖攻入主控制室，可惜事敗，成奇勳好友兼「390」號玩家朴正培（李書煥飾）更遭黃仁昊槍殺。

遊戲帶寓意有驚喜

外界對第2季評價好壞參半，主要大彈今季故事欠新意及滯停不前。事實上，今季故事的大方向及結構的確沒大變化，依然圍繞殘酷玩命的魷魚遊戲，玩家來自不同背景，卻同樣負債或貧窮；但編導黃東赫在局限的結構中創作，仍帶來驚喜及亮點，沒有偏離魷魚遊戲本質，若是粉絲應該收貨。

今季出現多個新遊戲：「左一拳右一拳」、「糖黐豆」、「二人三足」、「抓豆袋」等；其中首集「西裝男」在公園跟露宿者玩遊戲，給他們麵包與彩票二選一的機會，結果大部分露宿者都選擇彩票，然而彩票中獎率近乎零，故只能繼續捱餓。這個「遊戲」寓意深遠，人們總是希望碰運氣，不願腳踏實地。「糖黐豆」遊戲也盡顯人性醜惡，遊戲要在極短時間內湊足指定人數，再跑入房間，若湊不足人數或沒能及時入房，會被淘汰，他們為了自保不惜背叛同伴、爭搶房間，甚至自相殘殺。

今季每個遊戲結束後，玩家以一人一票方式，投票要繼續遊戲，還是分派獎金離開。這投票機制不但呼應首季即使放玩家回家，他們為了富起來，還是自願回到死亡遊戲，也反映出玩家貪得無厭，希望「再來一局」賺得一蚊得一蚊的賭徒心理。投票機制看似公平，但玩家結黨分化、欺凌異類，正好諷刺當今社會現况。黃仁昊變身「001」號參賽，也呼應首季「001」玩家吳一男（吳永洙飾）既是參賽者也是幕後黑手的角色，安排有心思，亦帶來驚喜，不得不讚編導黃東赫，令人期待下季成奇勳與黃仁昊的終極對決。

解開部分謎團

此外，今季解開多個上季未解謎團，如首集公開西裝男的身世，他原來曾任遊戲工作人員，負責搬運屍體，多年後「升職」轉而在車站招募玩家，西裝男聲稱自己「由低做起」，當獲發一支槍後，自覺終獲「賞識」，甚至不惜在遊戲中殺死父親，卻被成奇勳一語道破，指他只是聽命行事的「喪家狗」。上季中槍墮崖的刑警黃俊昊（魏河俊飾），揭開他大難不死的經歷，被船夫（吳達洙飾）救起後，一直希望找到遊戲小島，可惜遍尋不獲，上司也不相信其證詞，俊昊心灰意冷之下轉職交通警，遇上成奇勳，於是與對方結盟，靠成奇勳的財力，尋找到遊戲小島。上季有份演出的成奇勳好友朴正培、「大耳窿」金政來（金法來飾）回歸，就連姜曉（鄭浩妍飾）也透過舊照片「登場」，帶來熟悉感。

據悉《魷魚遊戲》第二三季同時拍攝，合共拍了一年，製作費1000億韓圜（約5.2億港元），比起首季253億韓圜（約1.33億港元）高出近4倍。今季無論布景、音效、美術等各方面明顯提升，特別是音效配搭水準高。李政宰、李秉憲、孔劉及朴成勳等的優秀演技，也替劇集加分；唯獨扮演rapper薩諾斯的BigBang前成員T.O.P，表現不似如期。

相關字詞﹕李秉憲 李政宰 韓劇 魷魚遊戲2 開箱

上 / 下一篇新聞