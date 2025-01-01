與畢彼特糾纏8年終簽訂離婚協議 律師稱安祖蓮娜筋疲力盡

【明報專訊】《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）與《黑魔后》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）2016年宣布分開，離婚官司糾纏8年，2024年結束前的周一（30日）雙方簽訂離婚協議。安祖蓮娜的代表律師西蒙（James Simon）在聲明中表示，逾8年前安祖蓮娜申請離婚，她及子女離開了本來的住所，此後她一直專注為家人尋找平靜和治癒，「這只是8年前開始持續過程的一部分，老實說，安祖蓮娜已筋疲力盡，但也鬆一口氣，這一部分終於過去」。西蒙指兩人已簽訂離婚協議並遞交法院。不過協議的內容未有披露，美媒嘗試聯絡畢彼特一方，未知是否仍是假期關係，暫未有任何回應。