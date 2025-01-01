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娛樂

宋仲基新片開畫「零宣傳」 宋慧喬亮相綜藝節目延播

【明報專訊】韓國濟州航空客機日前發生空難，179人罹難，2人獲救，當地政府宣布全國哀悼7天。昨日繼續有多個電視節目及演藝活動取消或延遲。宋慧喬為宣傳2025年1月底上映的新片《黑修女》，早前接受有線頻道tvN節目《劉在街頭》訪問，原定今日（1日）出街，現順延至下周播出。宋慧喬前夫宋仲基主演的新片《波哥大》昨日在韓國開畫，為哀悼空難死者，昨日取消到電台宣傳，他預錄的YouTube節目《Salon Drip》亦延期上架。《波哥大》原定今日（1日）的謝票活動亦全部取消。

《第39屆金唱片獎》原定2025年1月4及5日在日本舉行頒獎禮，大會昨日宣布取消頒獎禮紅地氈環節，不會直播，活動改為錄製，稍後轉播。其他延播節目還有「名嘴」劉在錫的YouTube頻道節目《只是藉口》，男團SHINee成員溫流的新專輯MV預告，延至下周才播出；男團RIIZE原定本月4日舉行粉絲見面會，延至2月8日舉行。不過韓國人氣演歌歌手林英雄本月2至4日在高尺Sky Dome的演唱會將如期舉行。

空難事件震驚韓國，不少韓星在社交媒體發文悼念，包括BigBang隊長G-Dragon、Blackpink成員Jennie、《王后傘下》金惠秀、《玩家》宋承憲、《炸雞特攻隊》陳善圭、《財閥X刑警》安普賢、《弱美男英雄》朴志訓等。《魷魚遊戲2》男星任時完及《我獨自生活》搞笑女星朴娜勑，分別捐款幫助死難者家屬。《黑白大廚》「白湯匙」安惟鍟，繼日前為死難者家屬送上200份紫菜包飯後，昨再身體力行製作300份鮑魚粥，今日計劃再送上年糕湯。

另一方面，韓媒Dispatch自2013年開始，每年元旦均會踢爆娛樂圈藝人的「地下情」，有韓媒昨報道為悼念空難死者，Dispatch今年不會有相關報道。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕宋慧喬 宋仲基

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