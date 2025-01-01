明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「死侍嫂」控訴《痛愛完成式》男主角效應 姬蒂「陽光小小姐」發聲斥業界不公

【明報專訊】「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）早前入稟控訴《痛愛完成式》監製、導演兼男主角積斯汀巴東尼（Justin Baldoni）性騷擾及策動抹黑她的行動，給《紐約時報》刊登的聲明更表示，希望這次法律行動「有助揭露這些險惡報復策略，旨在傷害那些敢於公開不當行為的人」，《陽光小小姐》艾碧姬貝絲寧（Abigail Breslin）和《妖夜尋狼》女星姬蒂碧潔仙（Kate Beckinsale）可能受到啓發，近日先後透過社交平台控訴拍戲期間所受到的不公對待，包括投訴同片男星不當行為後，遭電影公司索賠；拍動作戲捱打受傷，投訴不受理，反被視為麻煩製造者，以及小產後在淌血仍被迫拍照等。

現年51歲的姬蒂碧潔仙，曾演出《珍珠港》及《妖夜尋狼》系列等電影，周日在社交平台上傳近5分鐘的片段，訴說多年以來在圈中所受到的傷害及不公待遇。

小產後拒拍照安排遭威脅捱告

姬蒂碧潔仙稱碧琪麗芙莉控訴積斯汀巴東尼所為，是近日熱門話題，也非常重要；稱不認識他倆，也不在片場，無從代兩人說話，但她公開自己在圈中的不快經歷，包括指摘同片男星帶醉開工後，被形容為「賤人」，「每日6小時就是在等他記住對白，那代表黃昏時分我不能趕及去看女兒；電影公司的回應是給我一部單車，那我可以踩住單車等他埋位。當然之後我便被指為『賤人』與『八婆』了」。

姬蒂碧潔仙表示曾有劇組要求她變得更有吸引力，於是要嚴格減肥及做運動，瘦下來的同時連月經也消失。她稱拍攝動作戲也試過處境十分不安全，「有時候某種男演員因為能夠在打鬥場面合法傷害女性而感到興奮的；我受傷了，照過磁力共振（MRI）也能證明，但當提出有問題，我被情緒勒索，因而自覺是麻煩製造者，受譴責及排斥，劇組不再跟你吃飯、說話」。姬蒂自言曾經小產，翌日卻被一名公關人員逼去拍照，「我說我正在流血，因為剛小產，不想去，也不想在不認識的人面前換衣服及拍照，但對方表示『你一定要去，不然就捱告吧』」。

姬蒂碧潔仙聲稱自己還有數千萬個類似故事可以講，提到18歲時拍戲，遭很信任的劇組人員非禮，跟聲稱很支持女性的女主角談及此事，後者否認有發生過；姬蒂向另一女演員提起，對方的反應也一樣。姬蒂指女性在片場根本被無視，當提出合理的抱怨時代表「你完蛋了」。她表示很感激碧琪麗芙莉揭露了問題一直存在。

艾碧姬投訴拍檔反遭索償

另一方面，童星出身的艾碧姬貝絲寧日前在社交平台撰長文，稱女性經常被視為代罪羔羊，男性的不良行為卻會被原諒，並提及過去拍戲的經歷，「我對一名男拍檔表示憂慮，卻被視為『歇斯底里』。現在當我看到這種模式愈來愈多，我意識到這是常態」。她又在文中提及一項訴訟，「在我投訴電影拍檔的不專業行為後，我遭前僱主起訴（訴訟已撤回）。當時我有一種愚蠢及天真的印象，以為他們會相信我」。艾碧姬表示不但沒得到信任，反而因為大膽發聲而捱告，「過程中我受到公開羞辱和誹謗，我從影20多年來的聲譽已經被沾污，因為我變成了一個瘋狂、偏執，引用他們的話『歇斯底里和狂野』的女人」。

艾碧姬貝絲寧文中沒有提及什麽電影及哪名男星；據美媒報道，艾碧姬2023年11月遭電影《Classified》的製作公司提告，事緣拍攝期間，她去信演員公會投訴拍檔阿朗艾克（Aaron Eckhart）「具有攻擊性、侮辱性及不專業」，並感覺自己「處於危險之中」。她提出不能與阿朗單獨共處，單獨演對手戲亦不行；製作方入稟時指要做出昂貴的安排來滿足艾碧姬的要求，否則她聲稱不會繼續履行合約。電影監製表示經過調查後無證據支持艾碧姬的投訴，因而入稟向她追討8萬美元（約62.4萬港元）的製作損失。

相關字詞﹕艾碧姬貝絲寧 姬蒂碧潔仙 積斯汀巴東尼 碧琪麗芙莉 痛愛完成式

上 / 下一篇新聞