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娛樂

【娛樂場】內地劇《冬至》 黃景瑜孫千攜手破案重燃愛火

【明報專訊】內地演員黃景瑜與孫千主演愛奇藝劇集《冬至》，集合懸疑、浪漫情節，改編自凝隴的同名小說。劇名雖似常規愛情劇，但懸疑基調給觀衆新鮮感，劇情通過縝密的情節設計、構建的場景和跌宕起伏的敘述手法，探討情感羈絆與複雜的人物關係，帶來懸念重重又感人的氛圍，將懸疑與真摯情感融合。故事由刑警江成屹與麻醉醫生陸嫣的感情糾葛展開，在分手8年後，一系列離奇兇案讓兩人意外重逢，共同面對未解的誤會，攜手破案。

故事講述麻醉科醫生陸嫣（孫千飾）在一次上夜班的途中，偶遇「已逝世」多年的閨密鄧蔓（何泓姍飾），接連發生一連串怪異事件。調查真相過程中，陸嫣分手多年的前刑警男友江成屹（黃景瑜飾）捲入其中，兩人曾在學生時期相戀，中間因誤會分開8年，現在攜手調查連環殺人案，並解開分手的誤會，江成屹再度愛上陸嫣，確認彼此告白心意，上演重逢擁吻，被掩蓋的真相就此揭開。

麻醉科醫生遇怪異事件

黃景瑜之前曾飾演士兵、消防員等制服角色備受關注，今次再度穿上制服，展現魅力，詮釋破案過程的複雜與陸嫣重燃舊情的雙重挑戰。孫千飾演勇敢及富有同情心的麻醉醫生，面對突如其來的困境，她表現出角色的優雅與堅毅。兩人在熒幕演繹產生化學作用。

網民讚男女主角CP感十足

《冬至》播映以來獲不少好評，黃景瑜與孫千的表現備受網民熱烈討論，尤其是兩人在醫院重逢一幕，火花四濺及情感逐漸升溫的畫面。還有被形容為藝術化的鏡頭、燈光運用及配樂，將浪漫氣氛推高，兩人之間的情感互動被讚自然，CP感十足。有網民指黃景瑜的演技有多種情緒變化，尤其在表達深情和幽默方面做得很好，大學時期的江成屹與陸嫣對話時，帶有一種青澀感覺；在重逢後，他的聲音變得更加溫柔成熟，通過不同的聲線變化傳達角色的成長和內心的變化。有指他還擅長運用眼神和肢體語言傳遞感情，在吻戲中，他用充滿愛意的目光注視對方，溫柔地撫摸對方臉頰，營造浪漫溫馨的氛圍。孫千的表現同樣獲好評，有讚她表演細膩，很好地詮釋陸嫣這角色。

有彈劇情牽強兼複雜

不過有讚亦有彈，有部分觀眾認為劇情有些牽強，某些情節設計不合理，如女主角的好朋友接連死去的情節，令人感到不適。還有覺得劇情太複雜，導致觀看體驗不佳。總體而言，《冬至》質量和受歡迎程度仍獲得大多數觀眾的認可。有「亞洲情歌王子」稱號的周興哲獻唱《冬至》主題曲，他的哥哥周予天也在劇中演出，為該劇增添亮點。

相關字詞﹕孫千 黃景瑜 《冬至》

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