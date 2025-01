MIRROR「妹豬組」澳門開騷 Anson Lo曬麒麟臂 呂爵安首唱新歌

姜濤唔夠氣連唱5首歌

姜濤演唱《濤》、《鏡中鏡》、《Master Class》及《Every Single Time》後,在台上稍停抹汗,笑言原本跟流程要接着唱另一首歌,但自己有少少唔夠氣,故稍作紓緩。他跟觀眾說辛苦大家要等,又稱希望大家以最好的自己迎接新一年。提到他主演《無用的謊言》播映中,笑言問准「文祖和」(他所演角色)可以唱《 I Need You In My Li(f)e》。至於Edan壓軸登場,先後唱《月光奏明曲》、《霸道總裁》,還有新歌《純銀子彈》。姜濤跟Edan合唱《我們都是別人口中的壞人》後, 4子合唱《IGNITED》結束演唱會。

「妹豬組」昨除夕夜繼續在澳門跟粉絲迎2025年,其他兩組成員,楊樂文(Lokman)、江生(AK)、王智德(Alton)及陳瑞輝(Frankie)出席沙田的商場倒數活動;陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、邱傲然(Tiger)及邱士縉(Stanley)則到尖沙嘴出席活動。

娛樂組