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娛樂

MIRROR「妹豬組」澳門開騷 Anson Lo曬麒麟臂 呂爵安首唱新歌

【明報專訊】MIRROR「妹豬組」成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）一連兩晚在澳門舉行演唱會，前晚首場演出，4子以小組團歌《Strawberry Love》揭開序幕，接着由Jeremy獨唱《唯美本尊》等歌曲後，由大騷「麒麟臂」的Anson Lo接力，先後唱《MY LIFE》、《深閨》、《Megahit》與《Hey Hey OK!》等；又跟Jeremy合唱《APT.》，全場high爆。

姜濤唔夠氣連唱5首歌

姜濤演唱《濤》、《鏡中鏡》、《Master Class》及《Every Single Time》後，在台上稍停抹汗，笑言原本跟流程要接着唱另一首歌，但自己有少少唔夠氣，故稍作紓緩。他跟觀眾說辛苦大家要等，又稱希望大家以最好的自己迎接新一年。提到他主演《無用的謊言》播映中，笑言問准「文祖和」（他所演角色）可以唱《 I Need You In My Li(f)e》。至於Edan壓軸登場，先後唱《月光奏明曲》、《霸道總裁》，還有新歌《純銀子彈》。姜濤跟Edan合唱《我們都是別人口中的壞人》後， 4子合唱《IGNITED》結束演唱會。

「妹豬組」昨除夕夜繼續在澳門跟粉絲迎2025年，其他兩組成員，楊樂文（Lokman）、江生（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）出席沙田的商場倒數活動；陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）及邱士縉（Stanley）則到尖沙嘴出席活動。

娛樂組

相關字詞﹕姜濤 李駿傑（Jeremy） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo）

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