《奔跑吧！》觸及航空事故情節 開播前特別出聲明獲觀眾稱讚

【明報專訊】蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等主演無綫新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》前晚首播，由於近日阿塞拜疆航空與韓國濟州航空先後發生墜機事件，無綫在該劇播映前，先播出黑底白字的聲明：「鑑於韓國濟州航空與阿塞拜疆航空的墜機事件，本台仝人深感悲痛，並向受影響家庭表達深切哀悼。而即將播出的《奔跑吧！勇敢的女人們》，首集將涉及航空事故的劇情，敬請注意。此劇集的拍攝及播出安排均已於早前完成，與近期空難無直接關聯，考慮到相關劇情可能觸動部分觀眾情緒。本台特此提前告知，供觀眾自行決定是否觀看，我們將謹慎處理所有劇情內容，同時希望通過此劇為大家帶來正面能量。」
有關劇情講述飾演蕭正楠經理人的朱敏瀚由加拿大返港，在機場遇上回港給丈夫蕭正楠驚喜的吳若希。兩人不認識，剛巧在航機上又見面，航程中發生事故，吳若希受驚，要留遺言給老公，最後他們平安抵港。不少網民留言讚無綫今次處理得好，有觀眾稱「很少有電視劇有這個聲明」、「非常小心，值得讚」等。
吳若希劇中演外國返港的脫節老婆，演技獲網民讚賞，她還自毁顏值包袱，有淚崩戲，又「忍笑喪食湯圓」，與蕭正楠鬥搞笑。
娛樂組
相關字詞﹕奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲 朱敏瀚 吳若希 蕭正楠