《奔跑吧！》觸及航空事故情節 開播前特別出聲明獲觀眾稱讚

有關劇情講述飾演蕭正楠經理人的朱敏瀚由加拿大返港，在機場遇上回港給丈夫蕭正楠驚喜的吳若希。兩人不認識，剛巧在航機上又見面，航程中發生事故，吳若希受驚，要留遺言給老公，最後他們平安抵港。不少網民留言讚無綫今次處理得好，有觀眾稱「很少有電視劇有這個聲明」、「非常小心，值得讚」等。

吳若希劇中演外國返港的脫節老婆，演技獲網民讚賞，她還自毁顏值包袱，有淚崩戲，又「忍笑喪食湯圓」，與蕭正楠鬥搞笑。

娛樂組