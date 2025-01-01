被外界嘲諷視為磨練 冼靖峰儲夠「彈藥」2025大變身

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

無綫早前公布入圍角逐「飛躍進步男藝員」10強名單，冼靖峰（Archie）順利入圍兼成為大熱，新一年有望持續上位。他說：「無可否認，公司給我好多嘗試和鍛煉，我必定要有信心在未來愈做愈好，不會辜負大家對我的期望。新一年我想歌手、演員、主持三線發展，更希望向唱作人路線進發，創作一首2025年屬於自己最爆最紅的代表作！」

參加《超星團》成轉變契機

2021年參加《聲夢傳奇》入行至今，Archie獲公司重用有不少演出機會，被推薦參加《亞洲超星團》後入選男團LOONG 9，本打算順勢跟其他樂壇新星打入內地市場，可以為演藝事業帶來新突破，但世事難料，計劃不似預期，Archie並沒有因遇上阻滯而感失望，反而相信凡事有得必有失，「我沒後悔參加《超星團》，雖然經歷外界嘲笑與諷刺，不過無論演藝技能或心態也從中得到磨練，成為個人轉變的契機，讓自己成長不再原地踏步。今日的我成功為自己解鎖，有信心跳舞和台風比以前有進步，不會再似以前只可以『站樁式』演出。現在夠膽上台跳唱快歌，亦儲備了足夠的能量和彈藥，準備好2025年讓大家看到歌藝與形象均脫胎換骨的冼靖峰！」

預告開個唱 曬操肌成果

Archie思想充滿正能量，全因有高人背後指點，令他明白每日都可以有意想不到的事發生，與其等待未知的結果，不如時刻裝備好自己，即使遇到困難也欣然面對，「拍《神耆小子》跟大前輩Kent哥（鄭則士）合作，多得他點醒，提示我要當自己是一嚿泥膠，靠自己塑造獨特的形象，最好的方法就是不停自我增值。所以工作之餘還去學唱歌、跳舞、演戲、韓文、打鼓、編曲及健身，一日24小時都不夠用」。大計多多的Archie解釋學韓文純粹為演繹韓文歌時發音更標準，並非為日後發展鋪路。同時他正埋首學作曲，嘗試挑戰不同曲風，期望2025年推出一首膾炙人口、大家一提起必然記得是冼靖峰的代表作！他有留意炎明熹（Gigi）的音樂特輯，認同有助透過不同歌曲highlight歌手本身特質，比起主演劇集壓力相對較小，加上他拍完《神耆小子》後對演戲產生興趣，如有機會不排除自薦拍劇。

入行踏入第4年，Archie從未舉行個人演唱會，稱彈藥儲備已準備好，正等待公司安排，有望2025年願望成真。他認為演出場地大小不是問題，最緊要有充足的準備，除有信心跳唱外，亦可以表演樂器，更不介意騷肌，展示日日吃白烚雞肉加蔬菜兼勤力健身的成果。他由出道開始一直離不開斯文形象，因此要打破框框並不容易，當中需要如他的歌名一樣，就是勇氣。

靠勇氣克服不同挑戰

Archie說：「《勇氣》是方皓玟作曲填詞，似為我度身訂做，歌曲內容道出我在10年間，由中學時期開始想當歌手，然後由學樂器、唱歌、玩比賽到出道，再參加《超星團》到拍劇的心路歷程，全靠勇氣去走過高高低低。其中最需要勇氣的是當年由穩定銀行工轉行入娛樂圈，面對太多未知之數，唯有同自己講『我得嘅』來克服不同挑戰。另一勇氣就是挑戰學跳舞，跟其他學員一齊組男團跳唱快歌；跳舞前拉筋過程最辛苦，還要逐個舞步去記去練，花了一段日子才慢慢開竅。至於愛情，讀中四時向心儀女生表白，都是需要勇氣，這段初戀維持差不多一年。」他憑勇氣走出舒適圈，自信舞技已有進步，積極操肌後對身材線條也滿意，準備在2025年以全新跳唱歌手形象給樂迷驚喜。

髮型：Hugo Poon@PRIVATE i Salon

化妝：Wasabi Cheung@KingsMakeUp

場地：The ONE

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