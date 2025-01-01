明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Twins世界巡迴演唱會完美落幕 阿Sa難忘英國開聖誕派對

Twins世界巡唱結束 達成倫敦開騷夢想 蔡卓妍多次落淚 鍾欣潼放假休息

【明報專訊】Twins2024年初展開《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，日前於新加坡完成第101場最終站，她們在舞台上跟歌迷暫別時，台下歌迷大哭，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）都被感動眼泛淚光。阿Sa慶功時跟舞蹈員擁抱，再忍不住落淚。

阿Sa回想過去一年走勻世界各地，並完成第一次倫敦開演唱會的夢想，感到非常開心，沒想過由香港站開始可以走足一整年，她說：「每一站都有難以忘記的美好回憶，應付『時差』對我來講最難忘。美加巡唱，去完東岸又去西岸，連續21日，返港一星期又去倫敦，在倫敦過聖誕後又直接去新加坡，覺得自己體能都算係咁。」談到英國之旅，她完騷後留下放短假，跟媽媽、容祖兒、黃偉文等過聖誕，「第一次同媽咪在外國過聖誕，好多朋友都過來一齊玩，見到阿Y（Wyman黃偉文）同君如姐（吳君如）等，還有移民英國的舊同學，這個難得的聖誕派對，大家齊心協力先可以達成，好難忘及好好玩，好耐未試過咁多人開心過聖誕節」。她回港後忙宣傳賀歲電影《祥賭必贏》，稱去年是超級無敵忙碌的一年，真的有點攰，踏入新一年要放慢少少腳步。

阿嬌請假休息養足精神

阿嬌表示巡唱一整年非常難忘，「我同阿Sa經常在台上講，每次演唱會都會當最後一次，今次都不例外，無人知日後幾時再開，我真的要好好放一個假，已同公司申請，要好好休息養足精神」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕鍾欣潼（阿嬌） 蔡卓妍（阿Sa） Twins Spirit 世界巡迴演唱會

上 / 下一篇新聞